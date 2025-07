Joel Embiid « blessé » que James Harden ne lui parle plus

Nous sommes au printemps 2023. Les Sixers se rendent à Boston pour y jouer un Game 7 décisif. En cas de victoire, ils filent en finale de conférence pour la première fois depuis… 2001.

Oui, mais voilà. Philadelphie s'incline logiquement face aux 51 points (!) de Jayson Tatum et c'est une nouvelle sortie de route en demi-finale de conférence pour le tandem Joel Embiid – James Harden, auteur de seulement 24 points à 8/29 au shoot.

Dans la foulée, Doc Rivers perd son poste d'entraîneur et, cinq mois plus tard, James Harden est transféré chez les Clippers après des semaines de guerre froide. Un an et demi, seulement, après être arrivé en Pennsylvanie.

De quoi laisser des regrets à Joel Embiid, dont la relation avec son ancien coéquipier est aujourd'hui… rompue.

« Personne ne le sait, mais James [Harden] ne me parle plus » confie le MVP 2023 chez ESPN. « Voilà ce que je n'aime pas dans le fait d'être le leader de l'équipe, car ça te met au milieu de situations comme celle-là. Si tu demandes à James… Il doit penser que j'ai sans doute quelque chose à voir avec son départ, alors que je me dis plutôt que j'ai été le meilleur marqueur de la ligue [avec lui], qu'il a été le meilleur passeur de la ligue [avec moi], que notre ‘pick-and-roll' était inarrêtable… Donc ça blesse quand tu as cette impression de n'avoir rien fait de mal. Quand tu croyais avoir une vraie relation avec quelqu'un d'autre… C'est là que tu perds beaucoup. »

Tirer les ficelles en coulisses ? « Jamais »

Après son départ, James Harden disait s'être senti « bridé » lors de son passage chez les Sixers, n'appréciant pas non plus que ses sacrifices n'aient pas été reconnus à leur juste valeur par ses anciens dirigeants et son ancienne franchise. Des critiques auxquelles Joel Embiid avait répondu, avec maturité : « Je crois qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. […] J'espère qu'il aura une chance de réussir, de gagner beaucoup d'argent, de jouer du bon basket et de gagner » déclarait-il alors.

Et le pivot, qui se disait également « persuadé » que son duo avec le MVP 2018 aurait pu mener Philadelphie au titre, regrette encore aujourd'hui le manque de « continuité » des siens. Assurant, surtout, n'être à l'origine d'aucun départ en Pennsylvanie…

« Je me suis toujours dit que je ne voulais jamais être responsable du fait de voir quelqu'un perdre son travail, être transféré ou être viré. Il ne faut pas me demander si on doit signer ou échanger quelqu'un » explique à ce propos Joel Embiid, comme pour répéter que James Harden n'est pas parti par sa faute.

Pour rappel, ce dernier était allé au clash avec Daryl Morey, le patron sportif des Sixers, parce que ce dernier lui avait promis un contrat maximum, qu'il n'était finalement plus prêt à lui offrir lors de la « free agency ».

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 ☆ PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 ☆ PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 ☆ PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 ☆ PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 ☆ PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 ☆ PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.