La ligne Sabrina de Sabrina Ionescu a connu un succès qui a dépassé les espérances de Nike. La Sabrina 2 a ainsi été parmi les chaussures les plus portées en NBA et en Euroleague cette saison. Autant dire que la Sabrina 3 est très attendue, et le suspense touche à sa fin puisque ce premier coloris « Bring The Heat » est annoncé pour aujourd'hui aux Etats-Unis, deux jours avant le WNBA All-Star Game.

La paire emprunte des couleurs estivales entre jaune et orange avec des finitions en noir. La touche de style apparaît notamment sur le « Swoosh » latéral noir en daim, ou sur la languette, sur laquelle figure le « S » de la shooteuse du New York Liberty.

La tige comporte aussi pour singularité ces câbles Flywire qui œuvrent à garantir un bon maintien et qui servent aussi d’œillets. La semelle intermédiaire est équipée de mousse Cushlon et d'un amorti « Zoom Air » sous l'avant du pied.

Son prix a été fixé à 135 dollars sur le sol nord-américain. Son arrivée en Europe ne devrait pas tarder, la Sabrina 3 « Blueprint » ayant été annoncée pour le 26 juillet.

(Via NiceKicks)