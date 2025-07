Joe Dumars croit dans le noyau dur des Pelicans

Depuis sa prise de pouvoir au poste de vice-président des Pelicans, Joe Dumars a évoqué ses envies, ses ambitions et ses limites également. Le dirigeant veut forger une identité forte à New Orleans, semblable à celle de la ville, et dans son discours, il n'y a pas de place pour ceux qui ne veulent pas suivre les règles.

Après les mots au printemps, il a fallu passer aux actes cet été, avec la construction d'un nouvel effectif, pour effacer la catastrophique saison passée. Quelle fut sa ligne directrice ?

« Avec le noyau dur – Zion Williamson, Trey Murphy, Herb Jones et Dejounte Murray – on a un vrai bon groupe de joueurs, autour de 25 ans. Je suis parti de ça pour me demander comment on allait construire autour d'eux, comment ils pouvaient se compléter », explique-t-il à Andscape.

Viennent ensuite les recrues. « Jordan Poole est dynamique et Saddiq Bey est parfait pour sortir du banc et apporter de la profondeur. Kevon Looney était parfait pour un groupe de joueurs de 25-26 ans », liste Joe Dumars. « Il a 29 ans mais énormément d'expérience. C'est un vétéran, un professionnel de haut niveau. Il est parfait pour notre vestiaire au quotidien. Et on a drafté Jeremiah Fears, Derik Queen et Micah Peavy. »

Le grand moment pour Zion Williamson

Chacun sera mis à contribution pour rebondir après l'exercice 2024/25 raté. « Je le dis constamment aux joueurs : quand on est dans un groupe, on doit réfléchir à ce qu'on peut apporter, comment on peut aider l'équipe. Chaque pièce a un rôle à jouer pour sa propre réussite. On n'est pas là seulement pour faire le nombre. Si on est là, c'est qu'il y a une raison », annonce le vice président de la franchise.

Et ça commence avec Zion Williamson, dont le contrat pour la saison prochaine est désormais garanti. Il demeure la pièce centrale du puzzle des Pelicans.

« On a d'incroyables discussions. On est en contact permanent. Je lui parle de la responsabilité d'être un grand joueur, un leader, un capitaine, le meilleur joueur possible, le visage de la franchise. Je lui dis qu'il est temps, à 25 ans, d'accepter ces responsabilités », explique l'ancien patron des Pistons, qui assure également son entraîneur de son soutien.

« Je connais Willie Green et quand on est en bonne santé, on a une formidable équipe, qui a réussi. La saison passée était plombée par les blessures et ce serait injuste de le juger sur ça. Il faut lui donner une chance de réussir. »