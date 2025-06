Joe Dumars veut des Pelicans qui ressemblent à La Nouvelle-Orléans

Après avoir pris ses fonctions de poste de vice-président des Pelicans, Joe Dumars avait annoncé son plan de rigueur : installer une culture et des standards à la Nouvelle Orléans, qui ne seront ni négociables, ni optionnels. Il espère ainsi que son envie va se traduire sur le parquet.

« Je suis ici pour apporter un certain style de jeu », confirme l’ancien dirigeant des Pistons. « On n’essaie pas de se comparer avec ce qui se faisait avant nous. On est là pour gagner, pour hausser le niveau. On n’est pas satisfait par la médiocrité. Ça va se voir dans notre style de jeu. On veut être agressif des deux côtés du terrain. Si on regarde mes équipes ou celle de Troy Weaver, elles étaient comme ça. On était les agresseurs. »

Le style tout de suite, les victoires ensuite

Il y a un autre point important, pour l’identité de l’équipe, dans l’esprit de Joe Dumars.

« Les meilleures équipes reflètent leurs villes. Les Bulls avec Chicago, les Lakers du Showtime avec Los Angeles, les Bad Boys à Detroit. Les Pacers à Indianapolis et le Thunder à Oklahoma City. Avec les meilleures équipes, il y a une connexion avec la ville et le style de jeu », estime-t-il. « Les fans voient ça et se disent que l’équipe les représente. C’est ce que j’espère. Je suis originaire de Louisiane, j’ai donc le sens de la résilience et je sais que les gens n’abandonnent pas ici. Ce n’est pas que la personnalité de la ville, c’est important que l’équipe soit comme ça aussi. Les fans doivent pouvoir regarder l’équipe et se dire qu’elle joue et qu’elle représente vraiment ce qu’on défend. »

Les Pelicans sortent d’une saison catastrophique, plombée par les blessures et terminée avec un bilan de 21 victoires pour 61 défaites. Dès lors, quand peut-on espérer voir un meilleur visage à New Orleans ?

« Ce serait une erreur de dire que ça va se faire du jour au lendemain. Le sport ne fonctionne pas comme ça », rappelle Joe Dumars. « Les finalistes de cette saison ne le sont pas devenus du jour au lendemain. C’est un processus de devenir l’équipe que l’on veut devenir. Mais ça ne doit pas être un processus, pour les fans, d’observer un style qu’ils aiment. La réussite et le succès sont des processus, mais le style – la résilience, la dureté, jouer dur, ne jamais lâcher – c’est ce que les gens veulent voir tout de suite. »