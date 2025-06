« On est désolé », en vient à s’excuser Pascal Siakam auprès des fans de sa formation. Malgré leur brillant parcours en playoffs, les Pacers ont échoué à remporter le premier titre de leur histoire. Un Game 7 cruel pour eux qui ont perdu leur leader, Tyrese Haliburton, après quelques minutes de jeu.

« On voulait vraiment le faire pour Indy. On le voulait plus que tout, juste pour la ville, pour l’État, parce qu’ils le méritent. Ces gens-là vivent, respirent basket, et pour moi, c’était rafraîchissant d’être dans un tel environnement, de voir à quel point ce sport compte pour tout un groupe de personnes », développe le Camerounais.

Celui-ci dit avoir eu des « flashbacks » dans certains matchs où le public de l’Indiana a poussé à fond derrière l’équipe locale. Sans doute a-t-il encore en tête le final époustouflant de son équipe lors du premier tour, pour éliminer les Bucks lors du Game 5. Une folle fin parmi tant d’autres dans ce parcours qui fera marque, malgré la non-obtention du titre.

« Chaque fois qu’on était sur le terrain et qu’on sentait que le match nous échappait, on s’est accrochés, parce qu’on voulait rendre l’Indiana fier, on voulait rendre nos fans fiers. On a tout donné. […] Oui, je suis vraiment, vraiment fier de mon équipe, et encore une fois, je ne partirais au combat avec personne d’autre », poursuit Pascal Siakam.

Pas l’équipe la plus populaire

Ce dernier réalise aussi que l’engouement autour de ses Pacers a dépassé le seul cadre local. Un journaliste lui fait d’ailleurs remarquer que des fans de Chine ont suivi de très près leur parcours.

« Je trouve ça incroyable. C’est aussi parce qu’on joue d’une manière qui n’est pas forcément la plus populaire en NBA, où tout tourne souvent autour des stars, et où l’esprit d’équipe peut passer au second plan. Nous, on a montré qu’on peut fonctionner comme une vraie équipe, se battre ensemble, jouer les uns pour les autres, et avoir une vraie chance de gagner », décrit Pascal Siakam sans vouloir parler de « victoire morale ».

« On l’a répété toute l’année : on n’est pas une équipe flashy. On n’est pas l’équipe que tout le monde veut regarder. Et pendant un moment, à Indy, c’était genre : ‘Personne ne fait attention à nous.’ Et on a réussi à faire en sorte que les gens s’y intéressent, et ça, c’est quelque chose dont on peut être fiers. […] On est heureux si certaines personnes nous regardent et se disent : ‘Oui, cette équipe-là, on l’aime bien.’ », termine-t-il.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 ☆ TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 ☆ TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 ☆ IND 78 33 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.