De la G-League au titre NBA, Alex Caruso a tout connu avec OKC

Alex Caruso entre dans le club fermé des joueurs qui ont remporté deux bagues avec deux franchises différentes, et l’ancien arrière des Lakers s’est révélé être le chaînon manquant pour permettre au Thunder de franchir un cap.

Arrivé l’été dernier, en échange de Josh Giddey, il est le symbole même de cette franchise puisqu’il y a huit ans, en G-League, il avait mené le OKC Blue jusqu’en finale, et sur le banc, il y avait… Mark Daigneault !

« J’ai une super photo que je vais poster. C’est celle-là que je vais publier, avec une nouvelle photo de nous deux » confie-t-il sur NBA TV. « On dirait que je dis quelque chose que je ne pensais pas vraiment à l’époque. J’étais jeune, moins mature. Je n’étais probablement pas d’accord avec ce qu’il disait. C’était peut-être mon 12e match pro, je ne comprenais pas grand-chose. Mais c’est vraiment génial de pouvoir partager ça avec lui aujourd’hui. »

Une intégration parfaite

Parfait 6e homme, Alex Caruso s’est immédiatement fondu dans le collectif du Thunder, et dans ces playoffs, il a prouvé qu’il pouvait défendre des postes 1 à 5, se permettant même de freiner Nikola Jokic ou Julius Randle.

« Franchement, quand l’échange a eu lieu, j’ai tout de suite pensé que j’allais super bien m’intégrer dans cette équipe » poursuit-il. « Tout ce que je fais, c’est exactement ce dont ils avaient besoin : les choses qu’on ne voit pas forcément, les détails, faire les petites actions qui font gagner, couvrir les autres en défense, faire circuler le ballon, créer des bons tirs, rentrer les tirs ouverts… Je sentais que mon style collait bien. Et en arrivant ici, j’ai vu à quel point tout le monde avait cette volonté de gagner, cette mentalité de se dépasser malgré leur jeune âge. C’était spécial. À partir de là, j’étais à fond, prêt à me battre avec eux, et on a grandi ensemble tout au long de la saison et des playoffs. Et maintenant je suis ici avec vous. »

Il apprend à ses coéquipiers à ouvrir une bouteille de champagne

Champion NBA en 2020, dans la « bulle », Alex Caruso ne peut s’empêcher de savourer ce premier vrai titre : « Plus personne ne pourra dire quoi que ce soit » lance-t-il. Cette fois, c’était devant un public, et dans le vestiaire, il était le seul à savoir ouvrir une bouteille de champagne !

C’est le privilège de l’âge… et c’est assez incroyable quand on pense qu’il est entré en NBA par la petite porte, avec de la G-League et un « two-way contract ».

« Gagner, c’est gagner. Il n’y a pas de raccourci. Au final, il faut faire le nécessaire. Il faut les fondamentaux : faire l’écran au rebond, faire les bonnes rotations en défense, communiquer, faire circuler le ballon, être altruiste… Et tout ça, je le faisais bien. Puis j’ai trouvé comment devenir excellent dans ces domaines. Et au fil de mon parcours, d’équipe en équipe, j’ai commencé à développer un peu plus mon attaque, à apprendre en défense, à observer les anciens, les meilleurs… J’ai compris qu’il y avait une vraie place pour moi dans cette ligue. Pas juste comme un gars en plus. Une vraie place pour faire la différence. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.