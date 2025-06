Le Storm de Gabby Williams prend le dessus sur le Liberty de Marine Johannès

Quel match entre deux des meilleures équipes de ce début de saison en WNBA ! Seattle face à New York, c’est aussi une rencontre particulière du point de vue Français, avec d’un côté la paire Gabby Williams – Dominique Malonga, et de l’autre l’imprévisible Marine Johannès.

Après la blessure de Sabrina Ionescu, touché au cou, et qui est venue s’ajouter au forfait de Jonquel Jones (cheville), Marine Johannès a ainsi été propulsé dans le cinq majeur pour la première fois de la saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrière a répondu présente !

Titulaire, Marine Johannès régale

« MJ » s’est rapidement montrée pour permettre à New York de prendre les devants, même si Seattle a rétorqué en fin de premier quart-temps, entre le 3-points d’Erica Wheeler et les deux paniers de Dominique Malonga (6 points, 4 rebonds en 7 minutes) en sortie de banc pour replacer le Storm en tête (24-22). Avec l’aide de Breanna Stewart, Marine Johannès a alors tout tenté pour répondre aux offensives menées par Gabby Williams et Skylar Diggins notamment, assénant deux flèches à 3-points peu avant la pause (43-42).

Puis en fin de troisième quart-temps, c’est encore elle qu’on a retrouvé pour planter deux paniers dont un step-back dans le corner à 3-points afin de ramener son équipe à -3 (59-56). À ce moment-là du match, la Française en était à 17 points à 7/7 au tir dont 3/3 à 3-points !

Sauf que l’étincelle n’a pas duré jusqu’à la fin. Seattle a insisté, à l’image du 3-points en tête de raquette puis du 2+1 malicieux signé Skylar Diggins pour bien finir le troisième quart-temps (68-61). Gabby Williams est passé en mode caviar en trouvant Nneka Ogwumike puis Dominique Malonga après sa troisième interception du match, d’une sublime passe laser pour la rookie tricolore (74-64).

La rage de vaincre de Gabby Williams !

Encore une fois, New York n’a pas lâché et le trio Cloud-Stewart-Sabally a réussi à ramener les championnes en titre à 82-79, déjà un petit miracle ! Mais l’action qui a fait basculer la rencontre a été à mettre à l’actif de Seattle et de Gabby Williams, qui s’est encore battue pour aller arracher un ballon, et servir Nneka Ogwumike en tête de raquette pour le 3-points de la victoire, à la dernière seconde de la possession.

Pour couronner le tout, la meneuse internationale tricolore a validé son double-double avec une 10e passe décisive pour Nneka Ogwumike dans la foulée, pour une victoire finale sur le score de 89 à 79 que Gabby Williams (12 points à 4/16 au tir, 6 rebonds, 10 passes décisives et 4 interceptions) et le Storm n’ont pas volé !

Toujours amoindri, New York va maintenant devoir se frotter à la défense rugueuse des Valkyries du côté du Chase Center tandis que Seattle va s’offrir un nouveau match de gala à domicile dès demain, face au Fever de Caitlin Clark.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.