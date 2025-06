Marine Johannès et le New York Liberty toujours invincibles

Après avoir roulé sur le Sun pour son premier match de Commissioner’s Cup, le Liberty se rendait à Washington pour défier les Mystics du duo de rookies Kiki Iriafen – Sonia Citron. Justement, c’est cette dernière qui ouvre le score avant un 7-0 de New York mené par Breanna Stewart.

Une belle entame de match de la part des joueuses de Sandy Brondello entachée par la blessure à la cheville de Jonquel Jones à la fin du premier quart-temps. Un fait de jeu qui permet à Washington de passer devant au terme des dix premières minutes (22-17), mais le Liberty remonte son retard dès le deuxième acte pour prendre 15 points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (49-34).

Toutefois, les coéquipières de Marine Johannès ne parviennent pas à se rendre la rencontre facile et ce, à cause d’un quatrième quart-temps raté, où la franchise de New York n’inscrit que trois paniers. Un coup d’arrêt qui permet à Washington de revenir à quatre points à une minute du terme grâce, une nouvelle fois, à Kiki Iriafen (17 points, 9 rebonds) et Sonia Citron (13 points et 5 rebonds).

Sauf qu’au petit jeu des lancers-francs, Sabrina Ionescu et Breanna Stewart ne tremblent pas et le Liberty s’impose 86 à 78 et enchaîne un 8e succès en autant de matchs, du jamais-vu pour une franchise de New York pour débuter une saison, NBA et WNBA confondus.

Breanna Stewart finit avec 26 points et 11 rebonds et réalise son premier double-double de la saison tandis que la Française Marine Johannès a été discrète avec seulement 3 points (1/2 au tir) en 15 minutes de jeu.

Sabrina Ionescu un peu plus dans l’histoire du Liberty

« Nous avons eu des victoires faciles, mais parfois nous devons batailler davantage. Néanmoins, dans les deux cas, nous apprenons beaucoup », explique Sabrina Ionescu après la rencontre. « Nous faisons confiance à chaque joueuse présente dans l’effectif et quand un nom est appelé, nous savons qu’elle va aider l’équipe à s’imposer. »

Si Sabrina Ionescu a vécu une rencontre difficile en attaque avec 13 points à 3/17 au tir et 2/10 de loin, ça lui permet tout de même de devenir la joueuse qui a inscrit le plus de tirs à 3-points de toute l’histoire du Liberty. Avec 401 tirs primés, elle dépasse Crystal Robinson, passée par le Liberty entre 1999 et 2005.

La meneuse de New York devient également la joueuse à avoir atteint le plus rapidement le palier des 400 tirs à 3-points de toute l’histoire de la WNBA. Elle a accompli cette performance en 151 matchs, là où il en avait fallu 158 à Diana Taurasi.

« Je continue de faire tout mon possible pour aider mon équipe », raconte Sabrina Ionescu. « J’essaye d’être de plus en plus adroite saison après saison, mais également de devenir davantage polyvalente. Pour l’instant, je ne réalise pas [avoir battu le record], mais ce sera quelque chose de vraiment cool après la saison. Je suis entourée de beaucoup de grandes joueuses ayant porté le maillot du Liberty. »

Comme le Lynx, le Liberty reste invaincu et aura l’occasion d’enchaîner mercredi prochain lors d’une réception du Chicago Sky d’Angel Reese, à la peine en ce début de saison (2 victoires et 4 défaites).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.