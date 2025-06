Toujours invaincues, Marine Johannès et le Liberty écrabouillent le pauvre Sun

Le Connecticut Sun de Rachid Méziane s’attendait à un retour sur terre difficile après sa première victoire décrochée à Indiana il y a deux jours. Opposées aux championnes en titre sur leurs terres, les coéquipières de Marina Mabrey sont effectivement tombées sur une équipe new-yorkaise en mode rouleau compresseur, qui a compté jusqu’à 57 points d’avance pour finalement s’imposer 100 à 52.

Appliquée en défense, les joueuses du Liberty ont encore été euphoriques en attaque en égalant le record de 3-points inscrits sur un match en WNBA, qu’elles avaient établi il y a seulement une semaine face à Chicago (19/34), mais avec un meilleur pourcentage cette fois : 59.4%, à 19/32 !

À l’arrivée, ce fut un véritable festival offensif collectif avec neuf joueuses à six points et plus dont Sabrina Ionescu à 18 et le trio Fiebich-Stewart-Jones à 13. En 13 minutes, Marine Johannès a elle aussi été bouillante avec 8 points, 6 passes décisives, 2 rebonds et aucun ballon perdu pour un +/- remarquable de +22.

Encore une démonstration de force du Liberty

Leonie Fiebich, Jonquel Jones et Sabrina Ionescu ont donné le ton en scorant chacune leur tour par deux fois à 3-points pour faire rapidement gonfler l’écart (31-13). Marine Johannès a pris le relais en se montrant au lay-up puis en faisant briller Isabelle Harrison, Rebekah Gardner à 3-points puis Jonquel Jones. Sabrina Ionescu a ensuite conclu la première mi-temps avec deux nouvelles flèches à 3-points pour porter la marque à un cinglant 60 à 28.

New York a maintenu la pression au retour des vestiaires avec cette fois Leonie Fiebich, Isabelle Harrison mais aussi le tandem Cloud-Johannès pour scorer à deux reprises à 3-points dans un troisième quart-temps à nouveau sans appel (30 à 8). L’écart a alors grimpé jusqu’à +57 en début de quatrième quart-temps après un lay-up de Kennedy Burke et un lancer de Jaylyn Sherrod (93-36).

Connecticut a tout juste sauvé les meubles en repassant sous la barre des 50 points grâce à un 8-0 sur les deux dernières minutes. Le résultat final reste impressionnant, à +48 pour le Liberty (100-52).

Tous les voyants sont au vert pour les New-Yorkaises, qui vont à présent profiter d’une période de trois jours sans match avant de se rendre à Washington, jeudi, tandis que le Connecticut Sun accueillera Atlanta le lendemain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.