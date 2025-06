MVP des Finals 2024, Jonquel Jones absente plusieurs semaines

Jeudi soir, face au Mercury, le Liberty avait subi sa première défaite à domicile de la saison, mais les championnes en titre avaient aussi perdu Jonquel Jones, leur pivot titulaire, touchée à la cheville droite. L’internationale s’était déjà blessée à la même cheville le 5 juin, face aux Mystics, mais cette fois, son absence sera bien plus longue.

En effet, le staff médical du Liberty évoque une absence comprise entre quatre et six semaines, et sa convalescence pourrait l’empêcher de participer au week-end du All-Star Game de la WNBA, prévu les 18 et 19 juillet.

Alors que le Liberty entame un « road trip » de quatre rencontres, avec un premier déplacement à Seattle, la perte de Jonquel Jones est un vrai coup dur, et sa sortie avait complètement déstabilisé le Liberty face au Mercury avec un gros déficit sous les panneaux.

MVP de la ligue en 2021 et MVP des Finales en 2024, l’intérieure All-Star tourne cette saison à 12.1 points, 9.6 rebonds et 2.3 passes de moyenne. Elle pointe ainsi à la deuxième place du classement des meilleures rebondeuses.