Monique Akoa Makani et le Mercury viennent à bout du Liberty

Après avoir battu le Sun, l’une des pires équipes de WNBA cette saison, le Mercury se rendait à New York pour défier l’une des meilleures franchises actuellement, à savoir le Liberty.

Sans Kahleah Cooper, Phoenix n’est mené que de deux points après dix minutes (17-15). Toutefois, le deuxième acte s’ouvre avec la blessure de Jonquel Jones. Alors qu’elle attaque le cercle, la cheville de l’intérieure new-yorkaise tourne, ce qui l’a contraint à quitter ses coéquipières pour le restant de la partie.

Sans Jonquel Jones, c’est Breanna Stewart qui s’emploie, mais deux tirs à 3-points consécutifs de Kitija Laksa permettent au Mercury de rester dans la partie. Ce sont d’ailleurs les joueuses de Nate Tibbets qui mènent au score au moment de rejoindre les vestiaires (41-38).

Monique Akoa Makani brille en seconde période

Débute alors la seconde période et un duel entre deux joueuses se met en place. D’un côté, Breanna Stewart continue son chantier dans la défense du Mercury, mais le Liberty ne parvient pas tout de suite à reprendre les commandes parce que Monique Akoa Makani s’illustre pour Phoenix. La Franco-Camerounaise inscrit 11 points en un peu moins de quatre minutes dont ce panier avec la faute entre Natasha Cloud et Marine Johannès pour permettre au Mercury de conserver son avantage.

Justement, c’est Marine Johannès (6 points, 2 rebonds) qui ramène New York à une longueur grâce à un 3-points tandis que Breanna Stewart redonne l’avantage au Liberty après une perte de balle de Monique Akoa Makani. Sur la possession offensive suivante, Lexi Held perd le ballon, mais dans la lutte avec Breanna Stewart, elle se blesse aux côtes et comme Jonquel Jones, elle quitte ses coéquipières pour le restant de la rencontre…

Si le Liberty mène d’un point avant le dernier acte, les dix dernières minutes tournent rapidement en faveur du Mercury. Alyssa Thomas (18 points et 15 rebonds) et Monique Akoa Makani se chargent de remettre Phoenix devant tandis qu’à trois minutes du terme, Sami Whitcomb (16 points et 5 passes) inscrit son quatrième tir à 3-points de la soirée pour donner 10 points d’avance à son équipe.

Un retard que le Liberty ne parvient pas à remonter et qui finit par s’incliner 89 à 81 malgré les 35 points de Breanna Stewart. De son côté, Monique Akoa Makani boucle sa belle soirée avec 21 points (record en carrière) à 8/12 au tir et 6 passes.

De la défense et des rebonds offensifs

Le Mercury est parvenu à renverser les championnes en titre grâce, dans un premier temps, à sa défense. New York a perdu 20 ballons sur ce duel, ce qui est malheureusement un record cette saison pour Sabrina Ionescu et son équipe.

« Depuis le début de la saison, nous savions que nous devions être meilleures en défense », confie l’entraîneur du Mercury Nate Tibbetts « Quand vous récupérez Alyssa Thomas, vous ajoutez un nouvel élément à votre défense. Maintenant, on peut contester toutes les attaques adverses. Nous avons joué hier et je suis très fier de la manière dont nous nous sommes montrés ce soir. Bravo aux joueuses. »

En attaque, Phoenix a capté 15 rebonds offensifs qui ont donné lieu à 26 points sur seconde chance, un record cette saison dans les deux catégories statistiques.

« Nous ne sommes pas contentes de la manière dont nous avons joué », regrette l’entraîneuse du Liberty, Sandy Brondello. « Nous aurions dû être plus agressives en attaque. Nous avons laissé filer ce match, mais c’était une bonne équipe. Elles ont donné le ton avec leurs rebonds offensifs, mais cela n’excuse pas la manière dont nous avons joué. »

Le Liberty aura l’occasion de se relancer ce dimanche avec un duel face au Storm et son duo de Françaises Gabby Williams – Dominique Malonga.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.