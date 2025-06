Le Fever de Caitlin Clark craque en fin de match face aux Valkyries

Après la qualification en finale de Commissioner’s Cup obtenue mardi dernier au terme d’un duel mouvementé face au Sun, le Fever poursuivait son « road trip » avec un arrêt à San Francisco pour y défier les Valkyries.

C’est donc dans un Chase Center, encore une fois plein à craquer, que débute ce duel entre Indiana et Golden State. Une rencontre que les joueuses d’Austin Kelly, qui remplaçait une Stephanie White absent pour raisons personnelles, prennent par le bon bout avec un 14-0 passé dans le premier quart-temps qui permet au Fever de mener 21-12 après 10 minutes de jeu, derrière le bon début de match d’Aliyah Boston (17 points et 12 rebonds).

Toutefois, l’entame du deuxième quart-temps est marqué par les quatre premiers points de Carla Leite. Dans le sillage de la rookie, les Valkyries tentent de revenir au score, mais Aliyah Boston mate la révolte à la fin de la première mi-temps grâce à un « lay-up » et un tir à 3-points au buzzer suite à un « pick & pop » avec Caitlin Clark. Ainsi, le Fever mène de six points au moment de rejoindre les vestiaires (44-38).

Après la pause, Indiana prend 13 points d’avance avant que les Valkyries ne retournent le match. Tout commence avec une interception de Laeticia Amihere qui amène un tir à 3-points de Kate Martin (9 points et 5 passes) permettant à Golden State de revenir à quatre longueurs avant le début du dernier acte (59-55).

Un quatrième quart-temps renversant

Pour commencer le quatrième quart-temps, Tiffany Hayes met un tir à 3-points sur Sophie Cunningham puis elle inscrit un « lay-up » pour donner l’avantage aux Valkyries, ce qui n’était pas arrivé depuis la première minute du match. Puis une véritable avalanche s’abat sur le Fever. Veronica Burton et Kayla Thornton (16 points et 6 rebonds) mettent toutes les deux un tir à 3-points pour offrir sept longueurs d’avance à Golden State (72-65). Si Damiris Dantas et Caitlin Clark tentent de calmer l’incendie dans un premier temps, le Fever finit par couler.

À trois minutes du terme, Laeticia Amihere assène un contre sur Lexie Hull puis Tiffany Hayes trouve Kayla Thornton à 3-points. Les Valkyries mènent désormais de 11 points (81-70), ce qui scelle le sort du match.

Grâce à un 33-18 dans le quatrième quart-temps, Golden State vient à bout d’Indiana 88 à 77 et enchaîne un quatrième succès en cinq matchs. Carla Leite finit avec 8 points et 4 passes tandis que Caitlin Clark a été muselée avec 11 points à 3/14 au tir.

« Nous parlons souvent de notre envie d’être la meilleure défense de la Ligue et nous voulions montrer notre meilleur visage face à Indiana », confie l’entraîneuse des Valkyries Natalie Nakase. « C’est ce que vous avez vu ce soir. Tout le monde a joué ensemble et elles ont toutes vécu un match épuisant ».

Tiffany Hayes (14 points et 5 passes) complète : « Le plan était d’empêcher Caitlin Clark de marquer et je pense que nous avons fait un bon travail collectivement à ce niveau-là. Nous avons respecté le plan de jeu. »

Prochain arrêt dans le « road trip » d’Indiana dimanche à Las Vegas où le Fever tentera de retrouver le chemin de la victoire face à la très irrégulière équipe des Aces.

