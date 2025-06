Le Thunder a bossé dur cette saison pour jouer ce Game 7 à domicile

« On préfère jouer ce match à domicile qu’à l’extérieur, et c’est la récompense de notre saison. » Ainsi s’exprimait Mark Daigneault, il y a un mois, quand son Thunder s’apprêtait à affronter les Nuggets dans un Game 7 pour une place en finale de conférence.

À ce moment des playoffs, il était question du peu d’expérience de la jeune équipe. OKC va aujourd’hui pouvoir s’appuyer sur cette victoire face à la bande de Nikola Jokic. La défaite concédée la nuit passée sur le parquet des Pacers est synonyme de nouveau match couperet. Avec cette fois, un titre NBA à la clé.

D’ici là, l’équipe basée dans l’Oklahoma va devoir tourner la page de ce Game 6. « Voilà comment je vois les choses : on a été nuls ce soir. On peut tirer des leçons de ça. Il nous reste un match pour tout, pour tout ce pour quoi on a travaillé, et c’est pareil pour eux. L’équipe la plus forte dimanche gagnera », formule sans détour Shai Gilgeous-Alexander.

Un 3-3 dans la série qui passe comme une remise des compteurs à zéro, juge le patron du Thunder. « Tout ce qui s’est passé dans la série, tu essaies d’en tirer des leçons, de tout rassembler pour une seule soirée et de voir où ça te mène », poursuit-il.

Un « privilège » pour Mark Daigneault

« C’était dur ce soir. Indiana a été super et nous, non. On a la même opportunité qu’Indiana dimanche. Le score sera de 0-0 quand le ballon sera lancé en l’air », complète son coach, Mark Daigneault qui voit le fait de disputer ce Game 7 comme un « privilège ».

Un privilège d’autant plus appréciable que son équipe jouera le titre à domicile. « Aussi décevante que soit la soirée, on est reconnaissants d’avoir cette opportunité. On a beaucoup travaillé cette saison pour pouvoir jouer ce match à domicile, et c’est excitant de pouvoir le faire devant nos fans », s’enthousiasme le technicien.

Sa formation avait bouclé la saison régulière avec 68 victoires – 18 de plus que leurs adversaires actuels – soit le meilleur bilan de la ligue. Avec également le meilleur bilan à domicile : 35 succès pour 6 revers. « C’est évidemment une super opportunité. On pourrait poser la question à n’importe quelle équipe de la NBA : toutes saisiraient cette chance. On n’est pas différents. C’est à nous d’en tirer le maximum », affiche Chet Holmgren.

De son côté, Jalen Williams, qui dit n’avoir pensé au Game 7 « qu’en quittant le terrain » du Game 6, assure que la confiance n’a pas changé de camp. « Ils vont aborder le Game 7 avec confiance, et nous aussi ».