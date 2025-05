Le gros manque d’expérience du Thunder dans des Game 7

Jeune franchise, implantée à Oklahoma City depuis 2008, le Thunder possède aussi l’un des effectifs les plus jeunes de la ligue. Deux paramètres qui expliquent pourquoi Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers partent quelque peu dans l’inconnu ce soir avec ce Game 7 à disputer face aux Nuggets.

Tandis que Nikola Jokic et ses partenaires sont des habitués des manches décisives avec six Game 7 disputés depuis 2019, à l’inverse, OKC n’a joué que cinq Game 7 dans l’ensemble de son histoire ! La dernière fois, c’était en 2020, dans la bulle, avec une défaite au premier tour face aux Rockets. C’est d’ailleurs le premier et dernier Game 7 disputé par Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort. A l’exception d’Isaiah Hartenstein, qui a disputé un Game 7 face aux Pacers avec les Knicks la saison passée, aucun autre coéquipier n’a déjà vécu une 7e manche décisive.

Bilan d’OKC dans des Game 7 : 2 victoires, 2 défaites

Pas même Alex Caruso, qui a pourtant déjà 41 matches de playoffs au compteur. « Tout ce qui entoure le match est différent, c’est vrai. Mais une fois que le match commence, ça reste le même sport » répond Mark Daigneault lorsqu’on l’interroge sur l’inexpérience de son effectif. « Il n’y a pas de nouvelles règles. Le jeu repose sur les mêmes choses : rester dans l’instant, gérer la pression, enchaîner les bonnes possessions. L’expérience peut aider à avoir ce recul, mais on a la même opportunité que Denver de gagner dimanche. »

Dans sa jeune histoire, le Thunder a remporté deux Game 7 sur quatre. C’était en 2011 et en 2014 face aux Grizzlies. A l’époque, les leaders se nommaient Kevin Durant et Russell Westbrook, et ce dernier, auteur de triple-double dans chacune des deux rencontres, est désormais dans le camp d’en face.

« Les deux équipes se sont échangé les coups, et on a toujours répondu. On doit le faire encore une fois » rappelle le coach du Thunder. « On ne leur a pas parlé de l’importance du match. Mais ça parle de soi-même. On dort dans nos lits ce soir. Ça montre l’importance de la saison régulière. On préfère jouer ce match à domicile qu’à l’extérieur, et c’est la récompense de notre saison. Il faut rester fidèles à ce qu’on a été toute la saison, jouer chez nous, devant nos fans. Et on sera prêts. »