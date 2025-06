Coaching | Le Thunder et la toile d’araignée des lectures défensives

« Quinze marionnettes sur un même fil ». C’est ainsi qu’Anthony Edwards a décrit la défense du Thunder en finale de conférence et on aurait du mal à mieux résumer l’impression visuelle.

Car les joueurs d’Oklahoma City font preuve d’une intensité, d’une cohésion et d’une intelligence exceptionnelles de ce côté du terrain. C’est simple, on est sans doute sur la défense collective la plus impressionnante de l’histoire. Ce n’est pas à dire qu’il n’y a pas eu de grandes équipes défensives auparavant mais, dans une NBA qui implique toujours plus de joueurs dans ses systèmes offensifs, la façon dont le Thunder forme un mur défensif est bluffante.

Anticiper les failles dans sa propre défense

La base de cette réussite vient de Sam Presti, car l’effectif d’OKC regorge de défenseurs forts, voire très forts.

Alex Caruso, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace sont ainsi exceptionnels de mobilité et d’intelligence, Isaiah Hartenstein est certes plus lent et peut moins « switcher » mais il est très malin sur les rotations. Shai Gilgeous-Alexander est peut-être le défenseur le plus « faible » de la rotation principale de Mark Daigneault, mais il n’est toutefois pas un poids pour son équipe de ce côté du terrain, et son envergure lui permet d’intercepter énormément de ballons, et même de servir en protection du cercle.

Et si on a beaucoup parlé de leurs interceptions et de leur intensité physique en défense, un point qui mérite d’être mis en avant, c’est ce que Caitlin Cooper, spécialiste des Pacers, appelle les « lectures défensives ».

En fait, on a tendance à ne parler que des « lectures offensives » en NBA, et de la capacité de certains joueurs à voir les failles dans la défense adverse, parfois avant même qu’elles ne se matérialisent, afin d’en tirer avantage. C’est par exemple ce qui fait la force d’un joueur comme Luka Doncic, avec sa « vision Jedi ».

La force de ce Thunder, c’est la capacité de ses joueurs à repérer les failles dans leur propre défense, afin de les boucher avant qu’elles n’offrent un réel avantage à leur adversaire.

Cette action dans le Game 4 en est peut-être le meilleur exemple. Les Pacers forcent ainsi le « switch » d’Isaiah Hartenstein sur Andrew Nembhard, qui va donc pouvoir le prendre de vitesse sur son premier pas, grâce à Obi Toppin qui fixe Shai Gilgeous-Alexander en se tenant entre lui et le panier, ouvrant un couloir de pénétration.

Plusieurs Draymond Green en action

Jalen Williams flotte dans la raquette pour venir en aide et Chet Holmgren anticipe alors en lâchant Myles Turner pour être en place pour contester le shoot d’Aaron Nesmith dans le « corner ». Avant même que le ballon n’ait atteint l’ailier d’Indiana, Isaiah Hartenstein quitte la raquette pour revenir sur le pivot adverse derrière la ligne à 3-points car Lu Dort est lui attaché à Tyrese Haliburton. Quasiment tous les duels défensifs ont changé, mais les Pacers n’ont obtenu aucune position ouverte, et ça finit avec un tir compliqué du meneur d’Indiana.

Ben Taylor, de Thinking Basketball, a plusieurs fois décrit cette communication et ce sens de la compensation, qui font que le Thunder n’offre que très peu d’ouvertures à ses adversaires, en particulier à Tyrese Haliburton qui, blessé ou pas, a beaucoup de mal à créer des décalages face à ces quinze marionnettes sur un même fil.

La « lecture défensive », c’est aussi la grande force de Draymond Green chez les Warriors, l’intérieur colmatant beaucoup de brèches en effectuant des rotations qui surprennent les adversaires et même parfois ses coéquipiers, lorsqu’il sent un décalage arriver. La différence, c’est qu’il est globalement le seul à agir ainsi à Golden State, alors que le Thunder a plusieurs joueurs capables de fonctionner de la sorte. Et parfois sur la même possession…