Le Magic ne retient pas Gary Harris et Cory Joseph

Auteur du premier gros coup de l’intersaison avec la venue de Desmond Bane, le Magic doit désormais dégraisser pour éviter de faire exploser ses finances, et la direction a choisi de ne pas activer les options de Gary Harris et Cory Joseph pour la saison prochaine, rapporte HoopsHype. Pour une économie d’environ 11 millions de dollars.

Les deux vétérans seront donc « free agents », et ce sera compliqué, pour les deux, de trouver un contrat lors des premières journées de la « free agency ».

À 30 ans, Garry Harris continue de faire des allers-retours entre le terrain et l’infirmerie, et cette saison, il n’a disputé que 48 matches pour 3 points par match en 15 minutes. L’ancien arrière des Nuggets, souvent titulaire les saisons précédentes, savait que son sort était tranché, mais il espère décrocher un nouveau contrat. Mais alors qu’il aurait pu toucher 7,5 millions de dollars avec son « option », il devra se contenter de deux fois moins…

Un nouveau contrat pour Gary Harris ?

« J’adore Orlando. Mes enfants s’y plaisent. C’est formidable de faire partie de ce que nous avons construit ici dans cette ville… » avait-il confié à la fin de la saison. « Mais vous connaissez la ligue. Il y a beaucoup d’incertitudes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tout ce que je peux faire, c’est contrôler ce que je peux, continuer à travailler et rester prêt pour ce que l’avenir me réserve. Mais j’ai vraiment apprécié mon passage ici à Orlando, donc on verra si ça continue. »

Pour Cory Joseph, le Magic était sa 8e équipe en carrière, et comme aux Warriors, il n’a pas marqué les esprits par ses performances sur le terrain. Titulaire à 16 reprises après la blessure de Jalen Suggs, il n’a clairement pas saisi sa chance, et le Canadien devra sans doute se trouver un nouveau point de chute.