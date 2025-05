L’avenir en suspens de Gary Harris au Magic

Arrière titulaire des Nuggets jusqu’en février 2021, Gary Harris fait beaucoup moins parler de lui depuis. Dans sa 11e saison de la Grande Ligue, la 4e complète avec le Magic, il a carrément signé sa plus faible production statistique depuis ses débuts. Le joueur de 30 ans n’avait jamais aussi peu joué que durant son année rookie.

« C’était un rôle différent pour moi, avec moins de responsabilités et davantage un rôle de mentor. (J’ai) eu quelques minutes par-ci par-là, puis j’ai pu avoir des minutes plus régulières en fin de saison. J’ai juste essayé de faire tout ce que je pouvais pour aider l’équipe, d’une manière ou d’une autre », assure-t-il.

Faiblement utilisé par Jamahl Mosley, il a terminé la saison avec 35.6% de réussite derrière l’arc, soit en-deçà de sa production en carrière, mais un point de plus que celui qui l’avait remplacé à Denver, Kentavious Caldwell-Pope. Et suffisant pour compter parmi les meilleurs shooteurs d’une équipe toujours en quête de ressources offensives.

Il n’a pas son destin en main

« Je viens de terminer ma onzième saison, donc (je vais) me reposer un peu et passer beaucoup de temps avec ma famille. Je vais continuer à m’entraîner en salle et me préparer pour ma douzième année », affiche aujourd’hui le vétéran qui a manqué plusieurs semaines de compétition en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Une 12e saison dont les contours sont encore très flous. Car Gary Harris n’a pas son destin en main. Le Magic dispose d’une « team option » pour l’an prochain à 7.5 millions de dollars. Si Orlando trouvait le tarif trop cher, l’arrière deviendrait « free agent » non protégé, mais pourrait rempiler avec un nouveau contrat.

« Il y a beaucoup d’incertitudes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. […] Mais j’ai vraiment adoré mon passage ici à Orlando, donc on verra si ça continue », lâche l’ancien coéquipier de Nikola Jokic qui dit aimer la dynamique collective du Magic, avec deux années de playoffs à la suite durant lesquelles il n’a pas beaucoup pesé.

Gary Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 55 13 30.4 20.4 74.5 0.4 0.8 1.2 0.5 1.3 0.7 0.7 0.1 3.4 2015-16 DEN 76 32 46.9 35.4 82.0 0.7 2.2 2.9 1.9 1.9 1.3 1.3 0.2 12.3 2016-17 DEN 57 31 50.2 42.0 77.6 0.8 2.3 3.1 2.9 1.6 1.2 1.3 0.1 14.9 2017-18 DEN 67 34 48.5 39.6 82.7 0.6 2.1 2.6 2.9 1.8 1.8 1.8 0.2 17.5 2018-19 DEN 57 29 42.4 33.9 79.9 0.7 2.1 2.8 2.2 2.0 1.0 1.2 0.3 12.9 2019-20 DEN 56 32 42.0 33.3 81.5 0.5 2.4 2.9 2.1 2.1 1.4 1.1 0.2 10.4 2020-21 * All Teams 39 28 40.0 34.0 82.1 0.5 1.5 2.0 2.0 1.8 0.7 0.9 0.3 9.9 2020-21 * ORL 20 25 36.5 36.4 87.5 0.4 1.2 1.6 2.3 1.7 0.6 1.1 0.3 10.2 2020-21 * DEN 19 31 44.2 32.0 73.3 0.7 1.8 2.5 1.7 1.9 0.9 0.7 0.2 9.7 2021-22 ORL 61 28 43.4 38.4 87.4 0.6 1.4 2.0 1.8 1.8 1.0 1.0 0.1 11.1 2022-23 ORL 48 25 45.0 43.1 90.0 0.4 1.6 2.0 1.2 1.9 0.9 0.6 0.2 8.3 2023-24 ORL 54 24 44.1 37.1 75.6 0.4 1.2 1.7 1.6 1.7 0.9 0.6 0.3 6.9 2024-25 ORL 48 15 38.3 35.6 58.3 0.4 0.9 1.3 0.6 0.9 0.5 0.4 0.2 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.