Sue Bird et Sylvia Fowles intronisées au Hall of Fame du basket féminin

Elles étaient quatre à rejoindre, ce samedi, le panthéon du basket féminin : Sue Bird, Sylvia Fowles, Cappie Pondexter et Alana Beard. Si l’ancienne coach Lucille Kyvallos, l’entraîneur actuel de l’Union University Mark Campbell et l’ex-General Manager du Atlanta Dream, Danielle Donehew, ont également été intronisés, les quatre joueuses étaient bien les stars de la soirée.

Si aujourd’hui, le basket féminin ne cesse de battre des records d’audience que ce soit en NCAAW ou en WNBA, grâce notamment aux exploits de Caitlin Clark pour ne citer qu’elle, avant l’arrivée de la joueuse du Fever ce sont Sue Bird, Sylvia Fowles, Cappie Pondexter et Alana Beard qui étaient parmi les têtes d’affiche du circuit féminin.

« Nous sommes membres d’une génération qui a construit quelque chose de vraiment spécial », souligne Sue Bird. « Donc être intronisée au Hall of Fame avec elles, cela veut dire beaucoup pour moi. »

Place à la jeunesse !

Si ces quatre joueuses sont des pionnières du basket féminin, elles sont ravies de le voir être mis de plus en plus sur le devant de la scène, comme l’a mentionné Alana Beard dans son discours : « Ce que j’aime par-dessus tout, c’est de voir ces jeunes femmes prendre le pouvoir. Pendant longtemps, on nous a dit de se concentrer uniquement sur le sport, mais elles, elles ont compris qu’il y avait bien plus à gagner. »

Un message relayé également par Sue Bird : « Voir ces joueuses être célébrées pour leur talent, c’est un rêve qui devient réalité. Pour toutes celles qui jouent actuellement en WNBA, c’est votre Ligue maintenant, ne laissez personne la définir pour vous. Faites-vous confiance, ayez confiance en vos coéquipières et continuez à avancer. »

Pour les légendes Sue Bird et Sylvia Fowles qui cumulent six titres WNBA (quatre pour Sue Bird et deux pour Sylvia Fowles), cette intronisation au Hall of Fame du basket féminin est une première étape avant de rejoindre le Hall of Fame de Springfield, le 6 septembre prochain.