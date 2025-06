Les Valkyries dominent le Storm pour la première titularisation de Carla Leite

Après avoir triomphé des Aces et des Sparks, un gros morceau se dressait sur la route des Valkyries avec cette réception du Storm de Gabby Williams. Un match marqué par la première titularisation en WNBA de Carla Leite avec Golden State. Autrice d’un bon début de saison (6 points et 1.7 passe de moyenne), elle profite du départ des joueuses européennes dont la Belge Julie Vanloo vers leur sélection pour accrocher une place dans le cinq de départ de Natalie Nakase.

Si Gabby Williams ouvre le score, ce sont les Valkyries qui mènent après le premier quart-temps grâce à une claquette de Monique Billings dans les dernières secondes (21-15). Une avance qui atteint les 10 points suite à une interception et un « lay-up » en contre-attaque de Carla Leite dès le début du deuxième acte. Menées de 14 points, les coéquipières de Gabby Williams s’en remettent au talent de Skylar Diggins (21 points, 3 passes) pour revenir à sept longueurs. Un bel élan calmé par Kayla Thornton (22 points, 12 rebonds) qui passe, seule, un 8-0 pour donner 15 points d’avance aux Valkyries (42-27) à une minute de la mi-temps.

Cette chevauchée des Valkyries se confirme après la pause et c’est Carla Leite qui permet à Golden State de mener de 20 points (56-36) au milieu du troisième quart-temps. Au vu de la dynamique de la rencontre, on pouvait alors penser que les joueuses de Natalie Nakase allaient se diriger vers un succès tranquille, mais il n’en fut rien.

En troisième acte, Seattle commence à grignoter son retard, puis ce sont Alysha Clark et Skylar Diggins qui ramènent le Storm à cinq longueurs (67-62)… Mais Kayla Thornton coupe, encore une fois, ce « run » avec un nouveau tir derrière l’arc.

Jusqu’à la fin de la rencontre, le Storm court après le score sans jamais réussir à égaliser ou à passer devant même si Skylar Diggins ramène les siennes à quatre unités avec un panier plus la faute dans la dernière minute.

Une première titularisation réussie pour Carla Leite

Au final, les Valkyries s’imposent 76-70 et enchaînent un troisième succès consécutif pour retrouver un bilan à l’équilibre (cinq victoires pour cinq défaites). Mieux encore, avec trois victoires et deux défaites dans cette Commissioner’s Cup, Golden State possède le deuxième meilleur bilan de l’Ouest derrière le Lynx (quatre victoires et une défaite) et à égalité avec le Storm et le Mercury.

« Nos filles ont joué avec beaucoup de cœur ce soir », a apprécié Natalie Nakase. « Nous avons des objectifs et elles ne cessent de s’améliorer. Je suis vraiment reconnaissante envers elles parce qu’elles me laissent être dure à l’entraînement. Sans ça, nous ne serions pas en train d’enchaîner les victoires en ce moment. »

Parmi les joueuses qui brillent aux Valkyries, il y a Carla Leite. Après sa sortie à 15 points face aux Sparks, elle boucle sa première titularisation en carrière avec 16 points (6/10 au tir) et 3 passes en 32 minutes.

« Le départ des joueuses pour l’EuroBasket était l’une de mes inquiétudes en début de saison », admet Kayla Thornton. « Mais Carla [Leite] et Stephanie [Talbot] sont restées prêtes. Je suis très fière d’elles. Carla fait un travail incroyable et sa confiance est sans limite. Je suis impatiente de voir ce que le futur lui réserve. »

Carla Leite et les Valkyries remettront leur série de victoires en jeu, ce mardi, avec un duel face aux Wings de Paige Bueckers.

Gabby Williams (9 points, 4 passes, 4 interceptions), Dominique Malonga (2 points, 2 pertes de balle en 6 minutes) et le Storm vont de leur côté tenter de se relancer en rendant visite aux Sparks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.