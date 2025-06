Janelle Salaün et Carla Leite foudroient de nouveau les Sparks !

Après avoir corrigé les Aces, les Valkyries retrouvaient, pour la troisième fois de la saison, les Sparks du duo Kelsey Plum – Dearica Hamby, cette fois-ci dans le cadre de la Commissioner’s Cup. Et comme ce fut le cas le 23 mai dernier, Carla Leite et Janelle Salaün ont brillé. D’ailleurs, c’est cette dernière qui ouvre le score grâce à un stepback à mi-distance sur la tête de Rickea Jackson.

Toutefois, ce sont bien les Sparks qui sont en tête (44-40) à la mi-temps. Après la pause, Los Angeles tente de creuser l’écart, mais les Valkyries parviennent à revenir grâce à deux tirs à 3-points consécutifs de Janelle Salaün au milieu du troisième quart-temps.

Les deux équipes continuent de se rendre coup pour coup dans le quatrième quart-temps et Kelsey Plum donne l’avantage à Los Angeles à 38 secondes de la fin de la rencontre. Si la Crypto.com Arena exulte, elle est rapidement refroidie par un floater de Carla Leite qui envoie le match en prolongation.

La panne des Sparks

Une prolongation à sens unique puisque les Sparks ratent 8 de leurs 9 tirs dans la période supplémentaire. À l’inverse, après quatre tentatives infructueuses, Veronica Burton trouve enfin la mire pour donner l’avantage aux Valkyries (80-79). Puis Golden State profite du manque d’adresse de Los Angeles pour solidifier son avance et sceller le sort du match grâce à un tir à 3-points de Kayla Thornton (18 points et 11 rebonds) servie par Carla Leite. Les Valkyries finissent par s’imposer 89 à 81 pour remporter leur second match de Commissioner’s Cup.

Carla Leite finit avec 15 points (6/16 au tir) et 5 passes en 26 minutes tandis que Janelle Salaün a été la meilleure joueuse de l’équipe de Natalie Nakase avec ses 21 points et 8 rebonds.

Prochain rendez-vous pour les Valkyries ce samedi, avec une réception du Seattle Storm toujours dans le cadre de la Commissioner’s Cup. L’occasion d’affronter les Françaises du Storm, Gabby Williams et Dominique Malonga.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.