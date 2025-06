La finale Pacers – Thunder enthousiasme Wendell Carter Jr

Même si les audiences sont décevantes, c’est l’une des grandes fiertés d’Adam Silver : cette saison, la NBA va connaître un 9e champion en 12 ans. C’était le but de la dernière convention collective de faire en sorte de redistribuer les cartes et de permettre à des « petits marchés » de s’inviter dans la course au titre. C’est le cas cette saison avec la finale entre les Pacers et le Thunder, et ça donne des idées à Wendell Carter Jr.

« D’avoir ces deux équipes en finale, c’est très bon pour la NBA. C’est sain que deux équipes de petit marché profitent de ce type d’exposition » explique l’intérieur du Magic. « Bien sûr, je veux qu’on y soit un jour, qu’on joue pour un titre, qu’on ramène un championnat à Orlando. Mais ce qui se passe en ce moment est une bonne chose, avec deux équipes jeunes, accrocheuses, qui sont allées aussi loin. C’est clairement un bon signe. »

Battu par les Celtics au premier tour, le Magic n’était pas au complet pour défier les champions NBA, et pour Wendell Carter Jr, la santé reste un facteur essentiel pour aller loin en playoffs. Les Pacers, comme le Thunder, s’appuient sur un effectif quasi au complet, et en bonne santé.

La santé, d’abord !

« Cela montre que tout est possible », poursuit-il à propos de cette affiche inédite. « C’est tout à fait réalisable. On doit juste être encore plus concentrés, en meilleure forme, et prendre encore plus soin de nos corps pour pouvoir tenir les 82 matchs de la saison, puis les playoffs, sans baisse de régime. C’est l’un des plus gros facteurs pour les équipes qui vont loin en playoffs — ce sont celles qui restent les plus en forme. Ces deux équipes l’ont très bien géré. »

À propos de santé, Wendell Carter Jr. a disputé 68 des 82 rencontres de saison régulière. C’est un record pour lui, et la bonne nouvelle, c’est qu’il attaque l’intersaison en pleine forme.

« Physiquement, je me sens incroyablement bien… Ce qui m’attend, c’est de continuer à travailler tout au long de l’été et d’arriver au camp d’entraînement en me sentant au top » conclut-il ainsi.

Wendell Carter, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHI 44 25 48.5 18.8 79.5 2.0 5.0 7.0 1.8 3.5 0.6 1.5 1.3 10.3 2019-20 CHI 43 29 53.4 20.7 73.7 3.2 6.2 9.4 1.2 3.8 0.8 1.7 0.8 11.3 2020-21 * All Teams 54 26 50.3 29.4 73.2 2.4 5.8 8.2 1.9 2.7 0.6 1.4 0.8 11.2 2020-21 * CHI 32 25 51.2 36.4 73.9 2.2 5.6 7.8 2.2 3.0 0.6 1.5 0.8 10.9 2020-21 * ORL 22 27 49.3 24.1 72.1 2.8 6.0 8.8 1.6 2.3 0.8 1.3 0.8 11.7 2021-22 ORL 62 30 52.5 32.7 69.1 2.2 8.2 10.5 2.8 2.7 0.6 1.9 0.7 15.0 2022-23 ORL 57 30 52.5 35.6 73.8 2.1 6.6 8.7 2.3 2.8 0.5 1.9 0.6 15.2 2023-24 ORL 55 26 52.5 37.4 69.4 2.0 4.9 6.9 1.7 2.2 0.6 1.2 0.5 11.0 2024-25 ORL 68 26 46.0 23.4 73.7 2.2 5.0 7.2 2.0 2.9 0.8 1.1 0.6 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.