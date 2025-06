Malgré le scénario du match, les audiences ne suivent toujours pas à l’occasion de ces NBA Finals 2025 entre le Thunder et les Pacers. Le Game 3 n’a ainsi attiré que 9.19 millions de téléspectateurs américains devant ABC, soit une baisse de 20% par rapport au Game 3 de l’an passé entre les Celtics et les Mavericks (11.43 millions).

Du côté de la NBA, on met en avant qu’il y avait tout de même 11.54 millions de personnes devant leur petit écran pour suivre la fin de match, un pic record depuis le début de ces Finals. Malgré tout, ça reste le plus faible score (hors Covid) enregistré par un Game 3 depuis que Nielsen enregistre les audiences, soit depuis 1988…

La Grande Ligue rappelle néanmoins que les trois premiers matchs des Finals sont le programme TV le plus suivi depuis la première semaine de mai, et qu’ils ont généré plus de 1.5 milliard de vues sur les réseaux sociaux.

« C’est une période intéressante dans la société. Nous avons deux marchés, à Oklahoma City et Indianapolis, qui sont complètement plongés dans les Finals. Toutes les histoires, tous les lieux, tout le monde dans la rue porte les couleurs des équipes… Je fais ça depuis longtemps et je n’ai pourtant pas le souvenir de deux marchés où les matchs (des Finals) étaient si dominants » expliquait ainsi Adam Silver en amont du Game 3.

Sauf qu’en dehors de ces deux (petits) marchés, ces Finals 2025 ne passionnent pas les téléspectateurs américains.

« Dans les médias, on compare à vingt ans en arrière. Sur les Game 1 et 2, nous sommes le programme le plus regardé en mai/juin à la télévision et si on nous bat, c’est un autre programme sportif. Il y a vingt ans, on était souvent battu par d’autres programmes le soir des matchs des Finals ! Les audiences globales sont à un niveau historiquement bas. Le monde change, il y a tant d’options à l’heure actuelle » relativisait le « commissioner ».