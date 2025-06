Les Cavaliers cherchent des moyens de conserver Sam Merrill et surtout Ty Jerome

Comme d’autres équipes, les Cavaliers vont devoir faire des choix cet été, par rapport à leurs finances très rouges.

Rien qu’avec Evan Mobley et Donovan Mitchell, qui vont toucher plus de 46 millions de dollars chacun, Darius Garland qui va émarger à 39 millions, De’Andre Hunter à 23 millions et Jarrett Allen à 20 millions, Cleveland atteint déjà quasiment la « luxury tax », fixée à 187 millions de dollars pour la saison prochaine…

Dans ces conditions, conserver Ty Jerome, auteur d’une superbe saison en sortie de banc, ne sera vraiment pas simple, même si c’est un objectif pour le club, qui aimerait également garder Sam Merrill.

Selon ESPN, la valeur de Ty Jerome, troisième des votes pour le trophée de meilleur 6e homme, est estimée par divers dirigeants aux alentours de la « mid-level exception », soit 14.1 millions de dollars par an. Cleveland espère pouvoir le garder pour un peu moins cher mais, même dans ce cas, son salaire va tout de même exploser puisqu’il ne touchait « que » 2.4 millions de dollars par an cette saison.

Il faut donc alléger la masse salariale avant la « free agency » et ce sont Isaac Okoro (11 millions de dollars l’an prochain) et Dean Wade (6.6 millions dont 4.6 millions garantis) qui pourraient servir de variables d’ajustement.

Le problème, selon Cleveland.com, c’est que le premier n’intéresse pas beaucoup d’équipes, qui demandent aux Cavs d’ajouter quelque chose (choix de Draft…) afin de le récupérer.

L’autre solution, plus radicale, c’est un transfert de Darius Garland, qui n’est plus vraiment intouchable dans l’Ohio. Sauf que la blessure du meneur de jeu, et son opération, rendent cette option également délicate.