Les Aces braquent les Wings de Paige Bueckers

Après deux revers contre les Valkyries et les Sparks, les Aces se devaient de relever la tête lors de ce duel face aux Wings de Paige Bueckers. Un duel contre Dallas qui s’est disputé sans A’ja Wilson, touchée au visage lors de la confrontation face à Los Angeles.

Toutefois, la première période tourne en faveur des joueuses de Becky Hammon, portées par le duo Chelsea Gray – Jackie Young qui permet aux Aces de mener 49 à 40 après vingt minutes de jeu.

Sauf qu’après la pause, Las Vegas retombe dans ses travers et passe cinq minutes sans inscrire le moindre point. Un trou d’air dont profite Dallas pour prendre les commandes grâce à Arike Ogunbowale (26 points et 8 rebonds). Si les Aces ne parviennent plus à marquer, elles ne sont pas distancées pour autant et Jackie Young (28 points, 5 rebonds) permet à son équipe de n’être menée que de six points avant le dernier acte (70-64).

Entre fautes et pertes de balle

Un dernier quart-temps qui aurait dû permettre aux Wings de repartir du Nevada avec une victoire puisqu’elles mènent de 11 points (82-71) à quatre minutes du terme. Sauf que les joueuses de Chris Koclanes craquent complètement en fin de rencontre. Elles enchaînent les pertes de balle et laissent Las Vegas revenir au score.

À 90 secondes du buzzer final, les Wings laissent deux rebonds offensifs aux Aces qui donnent lieu à deux lancers francs de Jackie Young ramenant Las Vegas à un point (82-81). Dans la foulée, le même scénario se répète une seconde fois. iah Stokes puis Chelsea Gray parviennent, toutes les deux, à arracher un rebond offensif et Jewell Loyd se charge de sanctionner à 3-points. Las Vegas passe devant et finit par s’imposer 88 à 84.

« C’est la définition même de comment laisser filer une avance », constate l’entraîneur des Wings, Chris Koclanes après la rencontre. « Elles ne marquaient pas avant le tir décisif de Jewell Loyd, mais nous les avons envoyées sur la ligne des lancers-francs. Le chrono s’arrêtait et elles marquaient deux points. »

En effet, si Jewell Loyd permet aux Aces de s’imposer, la fin de match des Wings se résume à une succession de pertes de balle et de fautes, à l’image de Paige Bueckers, autrice d’un « turnover » puis d’une faute dans le « money-time » qui ont permis à Las Vegas de revenir à cinq longueurs au cours du dernier acte.

Ainsi, c’est grâce à un parfait 14/14 aux lancers francs dans les quatre dernières minutes que Las Vegas est parvenu à renverser Dallas et mettre fin à sa série de défaites pour revenir à un bilan de deux victoires pour deux défaites dans le cadre de cette Commissioner’s Cup 2025.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.