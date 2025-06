La collection 2025 de Jordan Brand pour le Quai 54 est de sortie !

C’est le grand jour pour le Quai 54 qui continue de faire monter la sauce avant de prendre rendez-vous à Roland-Garros pour son édition 2025, prévue le 5 et 6 juillet. Aujourd’hui, c’est via une nouvelle collection en collaboration avec Jordan Brand que le plus grand tournoi streetball du monde a frappé fort.

Cette année encore, c’est la ligne signature de Luka Doncic qui est à l’honneur avec la sortie de la Jordan Luka 4 et de sa petite sœur, la Jordan Luka .77 qui arborent le code couleur de cet été, en noir et jaune.

Comme l’an dernier, on retrouve aussi une magnifique Air Jordan 1 Low, elle aussi en noir et jaune et estampillée « Quai 54 », avec en bonus un pendentif accroché au lacet orné de rouge et blanc et sur lequel on retrouve le « Jumpman » de Jordan Brand. On peut également y lire « World Streetball Championship ».

Les trois modèles sont disponibles depuis minuit sur Basket4Ballers, la Jordan Luka 4 au prix de 130 euros, la Jordan Luka .77 à 100 euros et la Air Jordan 1 Low à 140 euros. En bonus, on retrouve même une paire de claquettes, à 33 euros.