Une Air Jordan 1 Low pour compléter la collection « Quai 54 »

« Black & Yellow », ce n’est pas uniquement le nom du titre de Wiz Khalifa sorti il y a 14 ans, c’est aussi le code couleur choisi par l’organisation du Quai 54 cette année. Un mariage qu’on retrouve notamment sur les Jordan Luka 4, Jordan Luka .77 et qui sera aussi présent sur cette Air Jordan 1 Low Retro estampillée « Quai 54 ».

La tige s’articule entre cuir jaune et daim noir, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l’empeigne notamment. L’inscription « Quai 54 » est également visible en noir sur la languette, tandis que le logo du tournoi apparaît au niveau du talon, en jaune. Un pendentif accroché au lacet ressort également avec une touche de rouge et blanc sur lequel on retrouve le « Jumpman » de Jordan Brand. On peut également y lire « World Streetball Championship ».

Pour rappel, le tournoi sera organisé les 5 et 6 juillet à Roland-Garros et de nombreuses surprises seront encore au programme. Pour ce qui est de la sortie des Jordan Luka 4, Jordan Luka .77 et de cette Air Jordan 1 Low en version « Quai 54 », les trois modèles seront disponibles à la vente à partir du 13 juin sur Basket4Ballers. Encore un peu de patience !