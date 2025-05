La Jordan Luka .77 aura aussi son coloris « Quai 54 »

Après la fin de parcours prématurée des Lakers de Luka Doncic, éliminés au premier tour des playoffs, Jordan Brand a une occasion en or de mettre en avant la ligne signature alternative du meneur slovène. Sortie en même temps que la Jordan Luka 4, la Jordan Luka .77 n’a pas pu avoir l’exposition espérée, mais va pouvoir se rattraper avec la sortie de ce coloris estampillé « Quai 54 ».

Comme c’est la tradition depuis la toute première Jordan Luka 1, le modèle signature de Luka Doncic arbore chaque année un coloris en clin d’œil au célèbre tournoi de streetball parisien « Quai 54 ». Il y a deux ans, la paire était même sortie en marge du plus grand tournoi « street » du monde, début juillet. Cette année, la spécificité viendra de la sortie d’un coloris « Quai 54 » pour la « petite soeur » de la Jordan Luka 4.

Le coloris est sensiblement le même, avec une tige en mesh entre noir et jaune, avec le logo du Quai en noir sur le talon, et celui du joueur en jaune sur la languette. On trouve également une note de rouge à l’intérieur de la paire, entre le coeur à l’intérieur de la languette ou le « Jumpman » et le logo du Quai sur la semelle intérieure. La Jordan Luka .77 devrait investir le marché mondial pour début juillet. Son prix est annoncé à 100 dollars.

(Via SneakerNews)