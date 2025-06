La belle lettre d’adieu de Tom Thibodeau à New York

Alors que les Knicks cherchent actuellement son remplaçant, et essuient pour l’instant les refus, Tom Thibodeau ne s’était pas encore exprimé suite à son licenciement. Et pour sa première prise de parole, le technicien a acheté une pleine page dans le New York Times. Une lettre qui commence par un énorme « Thank You ».

« À la meilleure ville du monde avec les meilleurs supporters du monde : merci.

Lorsque j’ai été engagé en 2020, j’ai dit que c’était le boulot de mes rêves. Je suis reconnaissant que ce rêve soit devenu réalité. Merci à nos joueurs et à notre groupe d’entraîneurs qui ont donné tout ce qu’ils avaient, et à tous ceux qui font de cette franchise un endroit spécial. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli ensemble, y compris les quatre participations aux playoffs et le parcours de cette année jusqu’à la finale de la Conférence Est, notre première en 25 ans.

Et aux supporters, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir adopt » dès le premier jour. Je n’oublierai jamais votre soutien et le Garden qui s’enflamme grâce à l’énergie incomparable des Knicks.

Avec gratitude et respect, Tom Thibodeau »

La meilleure période du club depuis la fin des années 90

Malgré toutes les critiques qui peuvent être émises contre le double « Coach de l’année » (2011 et 2021), il faut en effet se souvenir de l’instabilité qui régnait à son arrivée sur le banc de « Big Apple », avec les échecs successifs de Derek Fisher, Kurt Rambis, Jeff Hornacek ou encore David Fizdale.

En cinq ans, Tom Thibodeau a ainsi mené quatre fois les Knicks en playoffs, dont deux fois en demi-finale et une fois en finale de conférence. La meilleure période du club depuis la fin des années 1990.

« Thibs » quitte New York avec un bilan de 226 victoires pour 174 défaites en saison régulière, soit 56.5% de succès.

Seuls Red Holzman (466 victoires, 59.5% de victoires), à la tête de l’équipe lors des titres de 1970 et 1973, Joe Lapchick (326 victoires, 56.9%) et Jeff Van Gundy (248 victoires, 59.0%) ont plus gagné sur le banc de New York.