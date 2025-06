À domicile, les Pacers veulent retrouver le chemin de la raquette

À la fin du premier quart temps du Game 2, les Pacers ne comptaient aucun point inscrit dans la raquette. Cette statistique est un symbole de ces Finals 2025. D’un côté, Indiana cherche à attaquer la raquette adverse pour faire réagir la défense et mettre en place son jeu de passes et de mouvements. De l’autre, Oklahoma City a une défense construite sur la protection de la raquette.

Lors des deux premiers matchs, c’est le Thunder qui a gagné cette bataille. Les joueurs d’Indiana savent toutefois qu’il leur faut trouver une solution. Sinon, ces Finals risquent de vite se terminer…

« Ils sont vraiment forts pour empêcher leurs adversaires d’aller dans la raquette. Après deux matchs, on a davantage de données et d’exemples pour pouvoir trouver une solution » expliquait Ben Sheppard après l’entraînement de son équipe. « Avoir l’opportunité de voir comment leur défense fonctionne lors de ces deux premiers matchs, la façon dont ils viennent en aide, c’est utile. Ils sont impressionnants mais pas imbattables, c’est à nous de trouver la clé. »

Les Pacers prêts à relever ce défi

Les joueurs d’Indiana ne se sont pas retenus pour reconnaître la qualité de la défense d’Oklahoma City. Que ce soit leur effectif ou l’utilisation de ce dernier, Tyrese Haliburton tire son chapeau à ses adversaires.

« Ils ont beaucoup plus de bons défenseurs sur le porteur du ballon que les autres équipes NBA. Ils sont connectés, ils changent leur tactique défensive constamment et je pense que Mark Daigneault n’a pas peur d’improviser et d’innover. Ils ont fait ça toute l’année » décrivait le meneur, critique sur sa performance jusque-là. « Je n’ai pas été bon dans ces deux premiers matchs, mais la vidéo m’aide beaucoup pour trouver une parade à leur défense. »

T.J. McConnell, l’autre meneur d’Indiana, nous a d’ailleurs donné quelques indices : « être altruiste, être spécifique dans le timing et la façon dont on coupe vers le cercle, jouer plus vite pour ne pas leur permettre d’installer leur défense sur demi-terrain. »

Les Pacers doivent retrouver leur identité s’ils veulent avoir une chance de conserver l’avantage du terrain pris à Oklahoma City lors du Game 1. Pour cela, ils ont besoin de diversité offensive.

« On ne peut pas les attaquer de la même façon lors de chaque possession » confirmait Tyrese Haliburton. « On a surement trop insisté sur le pick & roll haut sur le terrain et ça leur permet de tous mettre un pied dans la raquette. Il faut qu’on arrive à prendre de l’élan, qu’on fasse plus d’actions loin du ballon, il faut qu’on les fasse travailler et qu’on les surprenne. »

La défense du Thunder a dicté sa loi lors des deux premiers matchs, à l’exception du dernier quart-temps du Game 1. Les hommes de Rick Carlisle veulent donc reprendre les rênes et forcer les erreurs des champions de la conférence Ouest pour rendre leurs aides moins instinctives.

Le Thunder ne veut pas desserrer son emprise

Les coéquipiers d’Alex Caruso savent cependant à quoi s’entendre et ils sont prêts à affronter des Pacers beaucoup plus dynamiques la nuit prochaine, lors du Game 3 de ces Finals 2025.

« S’il y a une leçon à retenir de nos précédents Game 3 dans ces playoffs, c’est qu’ils vont jouer à leur meilleur niveau et ça se traduit par une grosse pression défensive, être agressif au rebond offensif, et courir en transition parce que c’est là qu’ils peuvent vous causer beaucoup de problèmes » nous expliquait Alex Caruso. « Si vous les laissez mettre ce jeu en place, vous êtes sur vos talons tout le match, et c’est de cette façon qu’ils arrivent à attaquer la peinture. Il va falloir qu’on soit prêt pour le rythme qu’ils vont mettre dès les premières minutes. »

Si les chiffres défensifs du Thunder dans la raquette sont impressionnants, le processus pour en arriver à ce résultat est tout aussi passionnant. Il ne s’agit pas simplement de positionnement ou d’agressivité sur demi-terrain. Le Thunder commence son travail de sape avant même le milieu de terrain.

« Tout part de notre pression sur le porteur de balle, avant même qu’il n’ait passé le milieu de terrain, » décrivait Chet Holmgren. « Ne pas laisser nos adversaires partir en transition et les forcer à jouer contre notre défense sur demi-terrain. Une fois qu’on est en place, on fait tout pour casser votre rythme, casser les systèmes que vous voulez mettre en place, passer au dessus des écrans… On essaie vraiment de contrôler notre adversaire et de les mettre en boite. Et tout ça fait que c’est beaucoup plus dur de rentrer dans notre raquette. »

La mauvaise nouvelle pour les Pacers, c’est que la défense voyage généralement mieux que l’attaque. Dans toutes nos conversations avec les joueurs du Thunder, c’est sûrement Lu Dort qui résume le mieux la situation.

« Ils vont surement être un peu plus agressifs, ils vont surement jouer plus vite » confirme-t-il. « Mais on sait à quoi s’attendre et on sera prêt à faire face à tous leurs ajustements. »

Propos recueillis à Oklahoma City.