Audiences TV | Ça baisse encore pour le Game 2 des Finals NBA…

Le Game 1 des Finals NBA 2025 entre Oklahoma City et Indiana avait fait un flop sur le plan télévisuel mais on pouvait espérer un rebond pour le Game 2 suite à l’incroyable scénario de la première manche. Sauf que c’est l’inverse qui s’est produit, et qu’il y a eu encore moins de curieux devant leur petit écran…

Le deuxième match, diffusé dimanche, n’a ainsi attiré que 8.76 millions de téléspectateurs en moyenne sur ABC, contre 8.9 millions pour le Game 1. Et cette fois, vu le scénario de la rencontre, il n’y a pas eu de pic en fin de partie, avec un maximum de 9.90 millions de personnes devant leur TV, contre 11.1 millions lors du match précédent.

Si on met de côté les Finals dans la « bulle », qui étaient diffusées à une période totalement anormale pour les fans, il faut remonter aux Finals 2007 entre les Spurs et les Cavaliers pour trouver trace d’un Game 2 aussi peu regardé (8.55 millions de téléspectateurs). Ce qui est particulièrement inquiétant pour la NBA, c’est que le match était pourtant diffusé un dimanche soir, avec des familles potentiellement devant leur télévision. Mais également que l’audience a chuté entre le Game 1 et le Game 2, ce qui n’est arrivé que trois fois depuis 2007…

L’an passé, le Game 2 entre les Celtics et les Mavericks avait en tout cas attiré 12.31 millions de téléspectateurs sur ABC, soit 29% de plus que cette année. Une différence énorme.

Accusée de mal mettre en avant ce duel entre le Thunder et les Pacers, deux petits marchés, la NBA a immédiatement répliqué sur ses réseaux sociaux, anticipant les commentaires sur ces très faibles audiences pour mettre en avant que les deux premiers matchs des Finals restaient les programmes TV les plus regardés à la télévision américaine depuis la première semaine de mai, et que la moitié des téléspectateurs de 18 à 34 ans (une cible clé pour la Grande Ligue) qui étaient devant leur télévision regardaient les matchs. Elle assure aussi que les Finals ont généré plus d’un milliard de vues sur l’ensemble des réseaux sociaux depuis leur commencement.