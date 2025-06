Audiences TV | Le Game 1 des Finals NBA fait un énorme flop

La NBA s’est creusé les méninges pour essayer de mettre en valeur les chiffres d’audience de ce Game 1 des NBA Finals entre OKC et Indiana. Malgré un scénario de folie, deux équipes qui développent plutôt un beau basket et apportent un peu de fraîcheur, le grand public n’a pas été au rendez-vous.

Comme on pouvait le redouter, le fait de ne pas avoir d’équipe locomotive ni de franchise issue d’un gros marché pénalise fortement cette affiche, dont le Game 1 restera comme un flop historique en terme d’audiences.

Le Game 1 entre Oklahoma City et Indiana, retransmis sur ABC, n’a ainsi enregistré que 8.9 millions de téléspectateurs en moyenne. C’est 2.1 millions de moins, soit 19%, que le Game 1 entre Boston et Dallas de la saison dernière, qui était déjà la pire audience pour un Game 1 depuis le Spurs – Cavs de 2007 (9.2 millions) hors époque Covid (2020 et 2021). C’est surtout le pire score de l’histoire, soit depuis 1986, année à laquelle on dispose des premiers chiffres d’audience pour un Game 1.

En plus des 500 millions de vues sur ses réseaux sociaux, un record pour un Game 1, la NBA a donc mis en avant le pic à 11 millions de téléspectateurs survenu en fin de match. C’est en effet la seule bonne nouvelle en vue du Game 2, qui sera également diffusé à un horaire favorable, ce dimanche, et pourrait donc attirer plus de curieux.