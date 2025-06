Caitlin Clark cible un retour face au Liberty

La victoire écrasante du Fever à Chicago ce week-end a conforté le staff médical dans sa volonté de ne pas précipiter le retour de Caitlin Clark, qui soigne une élongation du quadriceps contractée le 26 mai dernier face à New York.

Avec son succès, Indiana est revenu à l’équilibre et va tenter de rebasculer dans le positif ce mardi en déplacement à Atlanta, toujours sans sa « franchise player », qui manquera son cinquième match de suite. Alors que sa présence avait été évoquée comme « une possibilité » par l’intéressée ce week-end, la meneuse a finalement repris l’entraînement de façon partielle lundi et va encore avoir besoin de quelques jours pour remonter progressivement en puissance, comme l’a confirmé sa coach Stephanie White.

« Elle est prête à remonter en puissance », a-t-elle ajouté. « On va être intelligentes, on va prendre les précautions nécessaires et on va miser sur le long terme afin de la faire revenir en temps voulu ».

Faire tomber New York

Même chose pour Sophie Cunningham, blessée à la cheville et qui n’a pas pu prendre part à la totalité de l’entraînement d’hier. Pour elle aussi, l’objectif est de continuer à se rapprocher tout doucement du rythme de la compétition, avec donc un retour en vue pour ce samedi pour le choc face au New York Liberty à domicile.

« On doit travailler pour faire en sorte que Caitlin et Sophie puissent revenir », a ajouté Stephanie White. « Sont-elles en état de jouer au basket ? Qu’est-ce que ça signifie de jouer un vrai match ? C’est une chose de faire des exercices de tir, c’en est une autre d’aller sur le terrain, de retrouver du mouvement, du rythme, un timing. On regarde selon ce qu’elles font à l’entraînement afin de voir où elles en sont dans leur progression. Elles ont toutes les deux été absentes pendant de longues périodes, et il faut travailler dur pour qu’elles soient prêtes pour retrouver des situations de match ».

L’objectif sera également de faire au mieux pour essayer d’infliger à New York sa première défaite de la saison, puisque la formation de Sandy Brondello est pour l’instant à huit victoires en huit matchs. Lors de la première confrontation avec les deux équipes le 26 mai, le Liberty s’était imposé sur le fil, 90-88, grâce à deux lancers-francs de Sabrina Ionescu.