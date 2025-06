Même sans Caitlin Clark, le Fever déroule à Chicago

Chicago espérait compter sur la venue du Fever privé de Caitlin Clark pour se refaire une santé, comme Connecticut a pu le faire le week-end dernier en décrochant sa première victoire de sa saison.

Au contraire, c’est Indiana qui est reparti avec des certitudes, sur la lancée de ses deux derniers matchs, et le Sky qui se retrouve plus que jamais en difficulté, après avoir en plus perdu Courtney Vandersloot (36 ans), victime d’une vilaine blessure au genou qui laisse présager le pire.

Chicago encore loin du compte

Comme Caitlin Clark l’avait souligné, Indiana a appris à jouer sans elle et a proposé un contenu bien plus cohérent sur ce match, avec notamment une Kelsey Mitchell plus agressive (17 points) et deux paniers à 3-points de la nouvelle venue, Aari McDonald, afin de donner le ton dès le premier quart-temps (13-21).

Le fossé s’est creusé jusqu’à la pause, avec cette fois Natasha Howard et Lexie Hull pour assurer à la marque (28-41), avant que Chicago ne finisse par craquer pour de bon. Le Fever a enfoncé le clou au retour des vestiaires grâce à son adresse extérieure et un cinglant 17-4 passé en fin de troisième quart-temps (39-68).

De quoi s’assurer une fin de match tranquille, une belle victoire (79-52) et conforter Caitlin Clark dans son choix de ne pas avoir précipité son retour, attendu mardi à Atlanta ou samedi face à New York.

Chicago va pour sa part devoir se faire violence pour éviter de vivre une nouvelle saison dans les bas fonds de la WNBA, à commencer par Angel Reese, qui tourne à un inquiétant 31% de réussite au tir. D’autant qu’un périlleux « road trip » se présente à New York, Atlanta puis Connecticut.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.