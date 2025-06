All-Star Game : Trae Young veut revenir à la formule « traditionnelle »

L’idée d’un format États-Unis – Reste du monde confirmée par Adam Silver pour le All-Star Game 2026 ne fait pas l’unanimité. Trae Young compte parmi les opposants à ce projet et prône un retour à un match des étoiles « traditionnel » : meilleurs joueurs de la conférence Est contre les meilleurs joueurs de la conférence opposée.

« Avec des maillots rétros », précise le meneur des Hawks chez Andscape, avant d’argumenter : « Tout est une question d’incitation, et les joueurs en font une question d’incitation. Mais si vous opposez les États-Unis au reste du monde, ça va être déséquilibré. On connaît les six gars du reste du monde. On connaît Shai (Gilgeous-Alexander), Luka (Doncic), (Nikola) Jokic, Giannis (Antetokounmpo), et après il y a un écart… »

Une vision un poil caricaturale quand on connaît le réservoir de joueurs internationaux – Victor Wembanyama, Alperen Sengun, Domantas Sabonis, Lauri Markkanen, Jamal Murray, Kristaps Porzingis… – dont certains ont déjà été All-Star. Et c’est sans compter les joueurs titulaires de plusieurs passeports (Joel Embiid, Kyrie Irving, Karl-Anthony Towns…).

Le format 2025 n’a pas convaincu

En plus d’un retour à la formule classique, Trae Young introduit une innovation : le vainqueur du match offre à la conférence l’obtention de l’avantage du terrain en finale NBA, peu importe le bilan des équipes en lice.

« Ou alors, faites en sorte qu’une équipe ait un fort avantage et que l’autre n’en ait aucun. On veut tous jouer les uns contre les autres, surtout si une forme d’incitation peut aider nos familles. Alors, revenons au format original. Les États-Unis contre le reste du monde, je ne serai pas le seul à dire que je n’aime pas ça », défend le meneur, convié à quatre reprises au match des étoiles.

Une chose est sûre, pas question de revenir au format tournoi de 2025 qui a cassé le rythme des joueurs. « Moi, à 26 ans, je peux rester assis pendant 35 minutes, puis me lever et jouer presque à pleine vitesse. Mais tu demandes à des gars comme LeBron (James), Steph (Curry), KD (Kevin Durant) qui ont 36 ans et plus, James Harden, qui sont élus titulaires, de rester assis pendant 30, 45 minutes de pauses, puis de jouer 10 minutes, puis de rester assis encore 30, 45 minutes… »

« On a le meilleur ‘commissioner’ de tous les sports », dit encore Trae Young en parlant d’Adam Silver, avant de finir : « Mais il y a des jours où ça pourrait être mieux, et on espère que ça ira mieux à l’avenir. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.