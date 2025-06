La Curry Series 7 débarque en France !

Blessé à l’arrière de la cuisse dès le Game 1, Stephen Curry n’a pas trop eu le temps de la porter sur cette fin de saison, qui s’est arrêtée en demi-finale de conférence face aux Wolves. C’est pourtant un petit événement pour le meneur de Golden State, avec la sortie d’un tout nouveau modèle estampillé Curry Brand, la Curry « Series 7 » !

Bien plus robuste que la ligne Curry UA Flow, ce modèle se distingue notamment par sa semelle intermédiaire imposante et ses moulures dentelées de la semelle sur les parties extérieures pour donner de la stabilité et de la sécurité aux appuis les plus vifs, en plus de donner un petit côté… parechoc ou tout-terrain ! La tige est plus classique, principalement en mesh, avec un effet « éclair » grâce aux motifs présents sur la partie supérieure.

Bonne nouvelle, la Curry « Series 7 » est désormais en vente en France, sur Basket4Ballers pour le prix de 200 euros. La chaussure est également disponible en trois coloris plutôt… très colorés, entre « Metallic Silver Black Taxi », « Hyper Green Black Rebel Pink », et « Horizon Blue Aero Pink Stream ».