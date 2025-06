Jeff Green aimerait faire deux saisons de plus

Avec Al Horford, Mike Conley et Kevin Durant, Jeff Green est le dernier « survivant » de la Draft 2007. Le futur premier choix de Draft, Cooper Flagg, n’avait alors que six mois.

C’est dire si le vétéran des Rockets (38 ans) est un ancien avec ses 18 saisons (dont une blanche). Mais comme ses camarades de Draft, ou comme Chris Paul et LeBron James, il veut jouer les prolongations.

« Je veux jouer aussi longtemps que possible. L’objectif est d’aller jusqu’à vingt saisons, donc il en reste deux », précise Jeff Green. « Houston est ma maison depuis deux ans et je veux que ça continue ainsi. J’espère qu’on parviendra à ce que je prenne ma retraite ici, que ce soit ma 20 ou ma 21e année. Ma femme a dit vingt et c’est tout. Donc je pense que je sais à quoi m’en tenir : deux ans de plus. »

Celui qui a porté 11 maillots différents est libre cet été et sort d’une saison très discrète, la plus maigre de sa carrière même, avec 5.4 petits points de moyenne en 12 minutes, en seulement 32 matches joués. Et en playoffs, la faute à un Steven Adams précieux, ce fut encore plus étique, avec cinq minutes au total face aux Warriors au premier tour.

S’il reste à Houston, il ne devrait pas avoir davantage de temps de jeu pour ses dernières années en NBA. Mais peu importe, l’important étant d’être là.

« Ce fut agréable. Le chemin fut long mais j’aime ce sport, j’en suis toujours passionné. J’adore toujours autant travailler. Je veux continuer jusqu’à n’en plus pouvoir car la fenêtre pour pratiquer ce sport que j’aime est courte », conclut-il.

Jeff Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 28 42.7 27.6 74.4 1.3 3.5 4.7 1.5 2.5 0.6 2.0 0.6 10.5 2008-09 OKC 78 37 44.6 38.9 78.8 1.5 5.1 6.7 2.0 2.6 1.0 2.2 0.4 16.5 2009-10 OKC 82 37 45.3 33.3 74.0 1.4 4.6 6.0 1.6 2.7 1.3 1.6 0.9 15.1 2010-11 * All Teams 75 32 44.9 30.3 81.1 1.0 3.8 4.8 1.4 2.8 0.7 1.3 0.5 13.3 2010-11 * OKC 49 37 43.7 30.4 81.8 1.2 4.4 5.6 1.8 2.9 0.8 1.6 0.4 15.2 2010-11 * BOS 26 24 48.5 29.6 79.4 0.6 2.7 3.3 0.7 2.6 0.5 0.9 0.6 9.8 2012-13 BOS 81 28 46.7 38.5 80.8 0.7 3.2 3.9 1.6 2.2 0.7 1.6 0.8 12.8 2013-14 BOS 82 34 41.2 34.1 79.5 0.7 4.0 4.6 1.7 2.2 0.7 2.0 0.6 16.9 2014-15 * All Teams 78 32 43.0 33.2 83.3 0.8 3.4 4.2 1.7 1.9 0.7 1.4 0.4 15.0 2014-15 * MEM 45 30 42.7 36.2 82.5 1.0 3.2 4.2 1.8 1.8 0.6 1.2 0.5 13.1 2014-15 * BOS 33 33 43.4 30.5 84.0 0.6 3.6 4.3 1.6 2.0 0.8 1.7 0.4 17.6 2015-16 * All Teams 80 28 43.0 31.5 74.5 0.9 3.2 4.2 1.7 2.0 0.7 1.2 0.5 11.7 2015-16 * MEM 53 29 43.1 30.9 80.0 1.0 3.5 4.5 1.8 1.9 0.8 1.3 0.4 12.2 2015-16 * LAC 27 26 42.7 32.5 61.5 0.7 2.7 3.4 1.5 2.3 0.7 0.9 0.8 10.9 2016-17 ORL 69 22 39.4 27.5 86.3 0.6 2.5 3.1 1.2 1.5 0.5 1.1 0.2 9.2 2017-18 CLE 78 23 47.7 31.2 86.8 0.8 2.4 3.2 1.3 1.9 0.5 1.0 0.4 10.8 2018-19 WAS 77 27 47.5 34.7 88.8 0.7 3.3 4.0 1.8 2.1 0.6 1.3 0.5 12.3 2019-20 * All Teams 48 20 46.2 33.9 80.2 0.5 2.3 2.8 1.0 1.9 0.5 0.9 0.4 9.4 2019-20 * UTH 30 18 38.5 32.7 77.8 0.5 2.2 2.7 0.7 1.5 0.4 0.9 0.3 7.8 2019-20 * HOU 18 23 56.4 35.4 85.7 0.6 2.3 2.9 1.7 2.4 0.8 0.8 0.5 12.2 2020-21 BRK 68 27 49.2 41.2 77.6 0.5 3.4 3.9 1.6 1.8 0.5 0.8 0.4 11.0 2021-22 DEN 75 25 52.4 31.5 83.3 0.5 2.5 3.1 1.3 2.0 0.4 0.9 0.4 10.3 2022-23 DEN 56 20 48.8 28.8 74.4 0.7 1.9 2.6 1.2 1.8 0.3 0.8 0.3 7.8 2023-24 HOU 78 17 45.6 33.1 81.9 0.6 1.7 2.3 0.9 1.3 0.2 0.6 0.4 6.5 2024-25 HOU 32 12 50.4 36.7 80.8 0.3 1.5 1.8 0.6 1.0 0.2 0.3 0.1 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.