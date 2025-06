Peak présente la AW 3 « Switch », troisième chaussure signature d’Andrew Wiggins

Ancien « facteur X » des Warriors, Andrew Wiggins a pris une nouvelle direction cet hiver après avoir été envoyé au Heat. L’ailier canadien reste pour autant un élément précieux dans l’écurie Peak Sports, qui lui avait déjà conçu deux modèles signatures et qui a sorti le troisième le mois dernier, la AW3 « Switch » !

La AW3 « Switch » opte pour un mélange de couleurs à travers plusieurs coloris, dont du dépareillé, pour refléter le yin et le yang de la culture chinoise, représentant deux forces opposées mais complémentaires. En l’occurrence pour Andrew Wiggins, les couleurs vives ici en rouge du yang reflètent son énergie et sa passion, tandis que le yin, ici en bleu, incarne la paix et la réflexion, des qualités qu’on retrouve également chez le joueur canadien et qui forment son harmonie.

Sur un plan plus technique, la tige est conçue en fil TPU couplé à du nylon, avec des renforts latéraux et au niveau du talon en TPU. Le modèle dispose également de deux semelles de propreté interchangeables, la première entièrement composée de mousse « Taïchi » au confort exceptionnelle, et la deuxième accompagnée d’une mousse « Super P-Motive » sous l’avant du pied.

La semelle, également composée d’une plaque de carbone sous le milieu du pied, est enfin dotée d’un revêtement extérieur en caoutchouc avec des motifs circulaires et multidirectionnels

La AW3 « Switch » est disponible en plusieurs coloris au prix de 140 euros sur le site officiel de Peak Sports.