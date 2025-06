Les Pacers prêts à créer la surprise ultime

Grandissime favori des Finals, le Thunder n’est plus qu’à quatre victoires de son premier titre. Mais les Pacers sont également à la recherche de leur premier trophée Larry O’Brien et, même si presque personne ne s’attendait à les voir atteindre ce stade, et ne s’attend donc à les voir dominer la meilleure équipe de la ligue, ils gardent cette « mentalité underdog » qui leur va si bien jusqu’à présent.

« Je ne pense pas que l’on s’attende à ce que quelqu’un mise sur nous » a par exemple confié Pascal Siakam, à la veille du Game 1 de cette série entre équipes à la reconstruction modèle. « Ça a été comme ça pendant tous les playoffs, pendant toute la saison même. Donc rien ne change pour nous, on continue juste d’être nous-mêmes et de se concentrer sur nous. Ça a toujours été ça : nous contre le reste du monde. »

Comme Tyrese Haliburton, « Spicy P » se dit ainsi à l’aise avec cette étiquette d’outsider, collée dans le dos d’Indiana depuis des semaines et des mois. Contre Cleveland puis New York, cela n’a pas posé problème aux hommes de Rick Carlisle et celui-ci tient maintenant à garder la même recette contre Oklahoma City.

Près de 72% de victoires en 2025 !

« On est conscients de ce qui est attendu de nous ici » a d’ailleurs indiqué le cerveau des Mavericks 2011, sacré champions NBA à la surprise générale contre le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. « On a beaucoup de travail devant nous. Par le passé, beaucoup de nos joueurs se sont déjà retrouvés dans des situations où ils étaient les outsiders. Il va juste falloir que l’on soit capables de jouer notre jeu au meilleur niveau possible. On va aussi devoir prendre soin du ballon, car [le Thunder a des gars] qui provoquent des pertes de balle à un niveau historique. Et il va falloir que l’on mette nos tirs… »

Derrière… le Thunder (53-13), les Pacers ne sont autres que la meilleure équipe de la ligue depuis le passage à l’année 2025 : 46 victoires et 18 défaites ! De quoi aborder avec une grosse dose de confiance cette ultime série, où les erreurs se paieront cash face à ce qui se fait de mieux en NBA depuis des mois…

« Ils sont historiquement excellents des deux côtés du terrain. Ils ont le MVP. En fait, il y a juste tellement de raisons différentes que vous pourriez énumérer et qui expliquent pourquoi ils sont excellents et pourquoi c’est une si grande équipe… » a d’abord rappelé Tyrese Haliburton, d’humeur élogieuse. « Mais vous voulez toujours vous mesurer à la meilleure équipe et relever le plus grand défi possible. En l’occurrence, voilà le plus grand défi : c’est la meilleure équipe de la ligue depuis le début de la saison. Elle est bien coachée, elle fait tout tellement bien… Il n’y a pas de raccourci possible pour battre cette équipe. On sait que les pronostics sont contre nous, mais c’est comme ça et on veut être là. On veut jouer contre les meilleurs. Donc on attend tous ce défi avec impatience. »