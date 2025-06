Tyrese Haliburton se sent bien avec le statut d’outsider

Même si les Pacers sont parvenus au sommet de la Conférence Est, peu les voient battre OKC pour remporter le titre NBA. Il faut dire que le Thunder sort d’une saison régulière à 68 victoires et d’une campagne de playoffs, pour le moment, très solide où les hommes de Mark Daigneault n’ont perdu que quatre matchs dont trois face aux Nuggets.

Mais si la plupart des observateurs offrent déjà le titre à la franchise de Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton reste évidemment, de son côté, optimiste.

« Aussi longtemps que les personnes dans ce vestiaire et que nos fans y croiront, absolument tout est possible », explique-t-il. « Nous sommes vraiment enthousiastes par rapport à ce défi. C’est une très bonne équipe en face de nous. Aucun expert ne va nous mettre favori et c’est très bien comme ça. Cela va être une série amusante. »

Gagner face aux meilleurs

Si les Pacers veulent avoir une chance de s’imposer et de soulever le trophée Larry O’Brien, il va falloir que leur attaque soit au rendez-vous, à commencer par leur adresse à 3-points.

Les Pacers sont l’équipe la plus adroite de loin depuis le début de ces playoffs (40% de réussite) portés par le trio Aaron Nesmith – Andrew Nembhard – Pascal Siakam qui sont tous les trois à plus de 45% dans l’exercice, en prenant plus de trois tirs extérieurs par soir. Indiana compte sur cette solide attaque, mais aussi sur son collectif parfaitement huilé pour venir à bout de l’excellente et suffocante défense du Thunder.

« Personne ne nous attendait à ce niveau. Nous essayons d’aborder cette série de la même manière que celle avec laquelle nous avons abordé tous les autres matchs cette saison », précise Tyrese Haliburton. « On croit à la victoire et c’est ce qui rend ce défi excitant. On veut prouver à nos détracteurs qu’ils ont tort. Pour être champion, vous devez battre les meilleurs et les gars en face sont les meilleurs. Je ne voudrais pas d’un autre scénario. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.