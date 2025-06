Le Game 6 entre Pacers et Knicks réalise la meilleure audience des playoffs 2025

Cette série entre Knicks et Pacers a attiré du monde devant le petit écran. Alors que le Game 3 avait déjà réuni 7.1 millions de téléspectateurs sur TNT et truTV, un chiffre qui n’avait pas été atteint par un Game 3 de finales à l’Est depuis la série entre Hawks et Cavaliers en 2015, la sixième manche de cette série a fait encore mieux.

Samedi dernier, pour le dernier match diffusé sur sur les antennes de TNT avant le changement de diffuseur, ce sont 8.12 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur écran pour voir les Pacers venir à bout des Knicks et se qualifier pour les Finales. Cette rencontre a été la plus vue de ces playoffs 2025, devant le Game 4 entre Lakers et Wolves au premier tour, qui avait réuni 7.35 millions de personnes devant ABC.

Cette série entre Knicks et Pacers suscitait une certaine curiosité, par la rivalité historique qui entourait les deux franchises et cela s’est ressenti au niveau des audiences.

Et les Finals ?

Chaque match de la série a atteint un sommet d’audience inédit depuis au moins sept ans pour une finale de l’Est. Ce duel a réuni, en moyenne, 7 millions de téléspectateurs, une augmentation de 10% par rapport à la finale de l’an passé entre Celtics et Pacers, qui s’était conclu par un « sweep » (4-0) de Boston.

Ces playoffs 2025 ont réuni, en moyenne, 4.5 millions de téléspectateurs, une augmentation de 3% par rapport à l’édition de 2024. Toutefois, les Finals risquent de ne pas connaître le même succès. Cette affiche entre Pacers et Thunder, même si elle réunit deux équipes parmi les plus plaisantes à voir jouer cette saison, concerne surtout deux petits marchés. D’autant plus qu’OKC reste assez largement favori.

Reste à savoir si ces Finals 2025 feront mieux que les 11.3 millions de téléspectateurs de moyenne qui avaient suivi le duel entre Celtics et Mavericks, et le sacre final des Celtics, la saison dernière. Jamais une affiche des Finales n’avait réuni aussi peu de personnes, hors Covid, depuis le duel entre Spurs et Cavaliers en 2007.