Le Thunder et les Pacers, les deux équipes les plus plaisantes à regarder

En début de saison, la NBA interroge les 30 GM dans un immense sondage, et parmi les dizaines de questions posées, il y a celle-ci : « Quelle est l’équipe la plus plaisante à regarder ? » En octobre dernier, les GM avaient désigné les Pacers à 37%, suivis… du Thunder, à 27%. Plus de la moitié des GM avait voté les finalistes 2025.

Quelle équipe est la plus plaisante à regarder ?

1. Indiana Pacers – 37%

2. Oklahoma City Thunder – 27%

3. Denver Nuggets – 10%

3. Golden State Warriors – 10%

4. Boston Celtics – 7%

« C’est une superbe vitrine. Deux équipes au style excitant, aux belles histoires. On est fiers d’en faire partie » a réagi dimanche Mark Daigneault lorsqu’il a été interrogé sur le style offensif des deux formations. « Leur défense alimente leur attaque. Ils imposent un tempo particulier, tout le temps. Ils jouent de la même façon en janvier qu’en mai, qu’ils soient menés ou devant. Ils sont cohérents, et c’est leur force. »

Une vraie cohésion sur et en dehors du terrain

Même analyse chez Jalen Williams, lui aussi passé devant la presse dimanche. « Le plus grand défi, c’est leur rythme. C’est leur identité. Ils sont talentueux. Mark l’a bien dit : ils ressentent la même chose que nous. Ils ont gagné trois séries, nous aussi. Ils sont très confiants, nous aussi. Ce sera un défi fun. Leur rythme a fini par fatiguer les Knicks, donc c’est quelque chose qu’on va étudier. C’est notre test ultime. »

Ce que note aussi l’ailier All-Star, c’est qu’il règne une super ambiance dans le groupe. Comme à OKC. « J’ai vu l’interview de Myles Turner hier, et il a dit un truc juste : les équipes qui s’entendent bien, avec une vraie cohésion, commencent à émerger. La NBA devient plus jeune, naturellement. C’est cool que deux petites franchises soient sur cette grande scène. Et on dirait qu’ils ont autant de plaisir à jouer ensemble que nous. »