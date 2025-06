Phoenix : Devin Booker impliqué dans le choix du prochain coach

Qui sera le successeur de Mike Budenholzer à la tête des Suns ? Quasiment deux mois après la fin de la saison régulière, la direction n’a toujours pas choisi, mais les fans peuvent être rassurés : Devin Booker est impliqué dans ce recrutement.

C’est ce que révèle Marc Stein dans sa « lettre » quotidienne. « On a appris que la star des Suns, Devin Booker, est mpliquée d’une certaine manière dans cette phase d’entretiens, illustrant encore davantage la volonté clairement affichée du propriétaire Mat Ishbia de maintenir Booker comme pierre angulaire de l’équipe », écrit Stein. « On pense qu’Ishbia mènera des entretiens en face à face la semaine prochaine avec les candidats (probablement deux) qui passeront à l’étape suivante. »

Selon notre confrère, ils seront sans doute deux à passer un 3e et dernier entretien, et ce sera face au patron de la franchise. Rappelons qu’ils seraient encore cinq en lice pour le poste : Chris Quinn, Jordan Ott, Sean Sweeney, Johnnie Bryant et Dave Bliss. Comme ce dernier, assistant de Mark Daigneault, est toujours en lice avec le Thunder, peut-être que ça explique que les Suns prennent leur temps dans leurs recherches.