Cinq finalistes pour le poste de coach à Phoenix

Des premières indiscrétions avaient fuité, il y a presque dix jours, sur la recherche d’un nouvel entraîneur à Phoenix. Quatre noms avaient alors été annoncés : Chris Quinn, Jordan Ott, Sean Sweeney et Micah Nori. Les choses ont peu évolué depuis, indique The Athletic.

Les trois premiers cités sont toujours dans la course, mais plus le dernier, assistant à Minnesota. En revanche, deux noms de plus sont rajoutés. Ceux de Johnnie Bryant et Dave Bliss, assistants à Cleveland et Oklahoma City.

Le premier, très proche de Donovan Mitchell, a rejoint les Cavaliers l’été dernier (comme Jordan Ott), après notamment quatre saisons passées à New York avec Tom Thibodeau. Le second vient de se qualifier pour les Finals avec le Thunder, où il travaille depuis 2019. Avant ça, il avait lui aussi évolué à New York, entre 2015 et 2018.

Pour rappel, Chris Quinn est assistant coach à Miami, aux côtés d’Erik Spoelstra, et Sean Sweeney est l’assistant de Jason Kidd à Dallas. Si bien que, quand on regarde cette liste de cinq finalistes, on remarque que Phoenix va miser sur un entraîneur qui débutera sa carrière sur un banc.

Un changement de politique pour le propriétaire Mat Ishbia, qui avait recruté Frank Vogel, champion NBA en 2020 avec les Lakers, en 2023, puis un autre coach titré, Mike Budenholzer, avec les Bucks en 2021, l’année suivante.