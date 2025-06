Josh Hart n’a pas relevé la tête lors du Game 6

Après le Game 4 perdu face aux Pacers, Josh Hart avait jugé sa performance « embarrassante » et il n’a pas fait mieux lors de la sixième manche perdue par New York et synonyme d’élimination. Seulement 4 points à 1/6 au tir et 6 rebonds en 22 minutes, un temps de jeu bien loin de ses 35 minutes de moyenne depuis le début de ces playoffs.

« Parfois je sors des bons matchs, parfois non », reconnaît-il. « J’ai essayé de trouver des solutions et je n’y suis pas parvenu. Évidemment que je suis très déçu. J’ai laissé tomber l’équipe. J’aurais pu et j’aurais dû mieux jouer que ça. Cela va rester dans ma tête pendant un petit moment. »

Josh Hart a souffert sur cette série face aux Pacers. Alors qu’il était titulaire depuis le début des playoffs, il a été relégué sur le banc au profit de Mitchell Robinson pour apporter de la taille dans le cinq majeur de New York, mais depuis le banc, l’ancien de Portland n’est pas parvenu à aider son équipe.

À côté de son basket

« Pour moi, j’ai eu l’impression de tout donner pour m’adapter à ce nouveau rôle [en sortie de banc] », explique l’arrière/ailier. « Si j’avais mieux joué, on se serait retrouvé dans une situation différente. »

Pire encore, Josh Hart a malheureusement « brillé » avec ses pertes de balle à répétition. Sur cette série, il perd quasiment autant de ballons (13) qu’il n’a réussi de paniers (14).

« Je pense que je n’ai pas joué comme j’en ai l’habitude », regrette Josh Hart. « Il y a eu certaines rencontres où j’ai perdu trois ou quatre ballons et ça m’a sorti des matchs en question. J’ai été plus passif parce que je savais combien ces pertes de balles étaient importantes. »

Symbole d’un joueur à côté de son basket, cet « airball » à 3-points alors que les Knicks étaient menés de 16 points dans le troisième quart-temps. Josh Hart finit cette série avec 9 points et 8 rebonds de moyenne à 45% au tir et 18% de loin, mais également avec deux ballons perdus et quatre fautes par match…

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.