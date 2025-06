Le Magic surveille Nickeil Alexander-Walker

Non content d’être annoncé sur le dossier Darius Garland, on apprend par Marc Stein que le Magic se montrerait aussi intéressé par le profil de Nickeil Alexander-Walker. Celui-ci va tester le marché cet été, sans la moindre protection, et on a du mal à le voir rester chez les Wolves, dans le rouge financièrement et qui auront des décisions à prendre dans les prochaines semaines.

D’autant que « NAW » ne fera pas de cadeau à son futur employeur, car il ne touchait « que » 4.3 millions de dollars cette saison (pour 9.4 points, 3.2 rebonds et 2.7 passes de moyenne à 38% à 3-points) et il devrait donc tripler (voire quadrupler) son salaire à partir du prochain exercice.

Devenu un membre important de la rotation de Chris Finch dans le Minnesota, Nickeil Alexander-Walker s’est mué au fil des années en un « 3&D » de qualité, qui ne manquera pas de prétendants durant l’été. Même s’il n’a pas non plus caché récemment son attachement pour les Wolves…

« Je ne suis pas du genre à couper les ponts » avait résumé l’arrière aux six ans d’ancienneté dans la ligue. « J’aime Minnesota, ce que ces supporters signifient pour moi, ce que cette équipe signifie pour moi. C’est le seul endroit où j’ai eu une réelle opportunité de jouer et être la meilleure version de moi-même. Il n’y a aucun moyen que j’arrive à l’intersaison et que j’écarte Minnesota des possibilités. Ce serait fou. »

À Orlando, Nickeil Alexander-Walker apporterait du « punch » dans le « backcourt » floridien, composé cette saison de Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Anthony Black, Cole Anthony, Gary Harris et Cory Joseph.

Nickeil Alexander-Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 47 13 36.8 34.6 67.6 0.2 1.6 1.8 1.9 1.2 0.4 1.1 0.2 5.7 2020-21 NOP 46 22 41.9 34.7 72.7 0.3 2.8 3.1 2.2 1.9 1.0 1.5 0.5 11.0 2021-22 * All Teams 65 23 37.2 31.1 74.3 0.6 2.3 2.9 2.4 1.6 0.7 1.4 0.4 10.6 2021-22 * NOP 50 26 37.5 31.1 72.2 0.7 2.6 3.3 2.8 1.8 0.8 1.7 0.4 12.8 2021-22 * UTH 15 10 33.3 30.3 91.7 0.1 1.5 1.5 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 3.5 2022-23 * All Teams 59 15 44.4 38.4 66.7 0.3 1.5 1.7 1.8 1.5 0.5 0.9 0.4 6.2 2022-23 * UTH 36 15 48.8 40.2 69.2 0.2 1.4 1.6 2.1 1.6 0.7 1.2 0.4 6.3 2022-23 * MIN 23 16 38.4 36.1 61.9 0.3 1.5 1.8 1.4 1.3 0.3 0.4 0.3 5.9 2023-24 MIN 82 23 43.9 39.1 80.0 0.4 1.6 2.0 2.5 1.7 0.8 0.9 0.5 8.0 2024-25 MIN 82 25 43.8 38.1 78.0 0.7 2.6 3.2 2.7 1.7 0.6 1.2 0.4 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.