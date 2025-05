Darius Garland dans le viseur du Magic ?

Si les Cavaliers envisagent de faire d’Evan Mobley la nouvelle tête de gondole de la franchise, certains coéquipiers pourraient être sacrifiés durant l’été. Pas Donovan Mitchell qui n’a pas grand-chose à se reprocher même s’il n’a toujours franchi le cap des demi-finales de conférence. En revanche, Chris Fedor, de Cleveland.com, n’exclut pas les départs de Darius Garland et Jarrett Allen, et ce serait évidemment via des échanges.

« Je pense que les deux intouchables sont Donovan Mitchell et Evan Mobley. Et j’ai l’impression que les Cavaliers seraient désormais davantage disposés à écouter des offres et envisager des possibilités pour Jarrett Allen et Darius Garland qu’ils ne l’étaient auparavant » explique-t-il.

Un « swap » avec Jalen Suggs ?

Selon lui, la direction apprécie son « Big Four », mais comme les quatre sont au salaire maximum, ou presque, il sera impossible de se renforcer, voire de prolonger certains « lieutenants » comme Ty Jerome. L’idée pourrait donc germer de sacrifier Darius Garland ou Jarrett Allen, et de profiter de leur cote pour recruter deux bons joueurs ou de récupérer des choix de Draft.

Ainsi, le premier pourrait ainsi prendre la direction du Magic, et notre confrère estime qu’il y a déjà une « base de discussion » autour d’un échange contre Jalen Suggs. Clairement, ce n’est pas le même profil, mais Orlando a besoin d’un vrai meneur, capable de planter de loin, tandis que les Cavaliers veulent affirmer davantage leur identité défensive après leur échec en playoffs.

Pour Jarrett Allen, pas de piste avancée, mais c’est l’un des tous meilleurs pivots de sa génération, et c’est une denrée rare.