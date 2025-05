Les Cavaliers prêts à donner les clés à Evan Mobley

C’est donc par la petite porte, et dès le deuxième tour contre les Pacers, que les Cavaliers auront quitté les playoffs, alors qu’ils avaient pourtant signé une saison régulière de haut vol, avec 64 victoires et une (confortable) première place à l’Est.

De quoi surpasser toutes les attentes du début de saison et c’est justement ce sur quoi Koby Altman a tenu à insister, au cours de sa traditionnelle conférence de presse de fin d’exercice.

« On peut tous s’accorder sur le fait que personne ne nous imaginait finir en tête de la conférence avant la saison, avec 64 victoires » a ainsi expliqué le président de la franchise. « Mais comme nous avons été très bons, nous avons recréé une attente concernant les Finals. Tout le monde a vu en nous un potentiel de champion, ce qui est nouveau pour nous. »

Sauf que le plus dur commence pour Cleveland, qui aura encore moins le droit à l’erreur et le droit d’échouer avant les finales de conférence, à l’avenir : « Désormais, nous devons vivre avec. C’est un nouvel environnement pour nous, mais nous voulons nous y trouver et l’emporter avec nous en playoffs la saison prochaine. Tout en sachant que l’on va devoir changer la narrative et franchir un cap… »

Le joueur idéal autour duquel construire ?

Pour justement franchir un cap, il semblerait d’ailleurs que les Cavaliers doivent opérer autrement dans le jeu. Par exemple, en alimentant davantage Evan Mobley, leur Défenseur de l’année, en progrès cette saison (18.5 points, 9.3 rebonds, 3.2 passes et 1.6 contre), mais moins influent en playoffs (17.1 points, 8.1 rebonds, 1.6 passe et 1.0 contre).

Avec Donovan Mitchell et Darius Garland aux manettes, c’est notamment le volume de shoot de l’intérieur All-Star qui a diminué, passant de 13 à seulement 11 tentatives entre la saison régulière et les playoffs. Inconcevable quand on prétend au statut de « franchise player ».

« Notre trajectoire suivra celle de Evan et nous en avons discuté avec lui » a en tout cas lancé Koby Altman. « Nous avons besoin de plus en playoffs, plus que 13 tentatives de tir par match. C’est nouveau pour lui, c’est la prochaine étape de son évolution et Kenny [Atkinson, son entraîneur ndlr] va justement pouvoir mettre en place un programme pour lui à l’intersaison, ce qui nous réjouit. Nous allons voir une progression en interne et nous pensons avoir l’un des meilleurs intérieurs NBA, en la personne de Evan Mobley. »

Reste qu’il faudra maintenant attendre un an pour chasser les démons de cette campagne de playoffs, et notamment ceux liés à ce Game 2 perdu contre Indiana, alors que Cleveland y a mené de 20 points avant de s’incliner sur un « game winner » de Tyrese Haliburton…

« C’est un niveau de concentration et de volonté de gagner que nous devons atteindre. Ça va nous ronger et nous hanter… » a reconnu à ce sujet Koby Altman, qui aura tout un été pour améliorer ce groupe qui pourrait perdre Ty Jerome et Sam Merrill.