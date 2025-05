En mode MVP, A’ja Wilson remet les Aces sur le chemin de la victoire

Après un match décevant face au Storm (défaite 102-82), les Aces avaient l’occasion de rebondir face aux Sparks et c’est chose faite. Dès les premières minutes, Las Vegas a pris les commandes grâce au duo Jackie Young – A’ja Wilson à l’origine de 20 des 28 points des Aces lors des 10 premières minutes.

Las Vegas a ensuite accentué sa domination, au point de compter jusqu’à 23 points d’avance dans le troisième quart-temps (74-51) avant de connaître une panne d’adresse sur la fin de la partie.

Dans le dernier acte, les joueuses de Becky Hammon ne parviennent plus à inscrire le moindre point pendant quatre minutes. Los Angeles passe alors un 11-0 pour revenir à huit longueurs, et comme en premier quart-temps, c’est le duo Jackie Young – A’ja Wilson qui stoppe l’hémorragie pour permettre aux Aces de reprendre 15 points d’avance et de s’imposer 96 à 81.

Si Jackie Young finit à 26 points à 11/22 au tir et 3/8 de loin, A’ja Wilson sort l’un de ses meilleurs matchs en carrière. La MVP en titre est à la hauteur de son statut puisqu’elle finit la rencontre avec 35 points, 13 rebonds, 6 passes, 3 contres et 3 interceptions. Personne dans toute l’histoire de la WNBA n’avait proposé un match avec une telle ligne statistique.

« C’est fou parce que je n’avais aucune énergie ce matin », explique A’ja Wilson après la rencontre. « Je ne me sentais pas au top de ma forme. Ce match était l’occasion pour nous de rebondir. Nous devions donner le ton d’entrée et jouer à notre manière. »

Avec cinq passes décisives en première période, A’ja Wilson était bien partie pour réaliser son premier triple-double en carrière, mais la maladresse des Aces en seconde période (2/10 à 3-points notamment) ne lui a permis de délivrer qu’une seule passe sur la seconde partie de la rencontre.

« A’ja aurait pu finir avec un triple-double ce soir, mais nous avons manqué beaucoup de tirs », confirme Becky Hammon. « Elle génère tellement d’attention que les personnes autour d’elle doivent rentrer leurs tirs ouverts. Il y a certains soirs où nous allons être adroites et cela a été le cas en première période où nous sommes à 10/15 à 3-points. »

Une défense retrouvée

Si offensivement, les Aces ont montré deux visages sur cette rencontre, les joueuses de Becky Hammon ont montré des progrès en défense, un domaine où elles sont beaucoup pointées du doigt depuis le début de saison.

« Le match face à Seattle avait laissé un goût amer », évoque A’ja Wilson. « Ce soir, nous avons bien défendu collectivement, ce qu’on ne fait pas toujours. »

De son côté, Becky Hammon ajoute : « Je veux toujours voir de la défense. Les tirs certains jours, ça va rentrer, d’autre non, alors que la défense doit être présente tous les soirs. »

La coach des Aces a envoyé Jackie Young défendre Kelsey Plum, son ancienne coéquipière transférée à Los Angeles en janvier dernier. La joueuse des Sparks finit cette partie avec 17 points à 6/19 au tir.

« Nous avons travaillé sur notre défense pendant toute la semaine », développe Jackie Young. « C’était important de bien défendre sur elle [Kelsey Plum]. Nous savions qu’elle allait mettre des paniers, mais le but c’était de la forcer à prendre des tirs difficiles. »

Las Vegas retrouvera Seattle ce dimanche pour son premier match de Commissioner’s Cup et aura l’occasion de profiter de cette victoire face aux Sparks pour afficher un meilleur visage face au Storm que celui aperçu il y a deux jours.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.