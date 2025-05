Débuts victorieux pour Michael Carter-Williams… en boxe

Le mois dernier, on apprenait que Michael Carter-Williams se lançait dans la boxe en amateur et son premier combat a eu lieu ce jeudi, à New York, dans la catégorie poids lourds.

Dans un combat en trois rounds, le Rookie de l’année 2014 était opposé à Sam Khativ, un boxeur de 36 ans, et il s’est finalement imposé sur décision des juges. Les fonds récoltés pour cet événement seront ensuite reversés à une association caritative, qui accompagne les jeunes anciennement dépendants aux drogues.

Et, comme le laissait entendre son promoteur Ronson Frank il y a quelques semaines, Michael Carter-Williams est intéressé à l’idée de réitérer l’expérience à plusieurs reprises…

« Je pense que c’est d’abord pour satisfaire cette envie [de monter sur le ring] » a-t-il confié récemment, à propos des raisons qui l’ont poussé à s’orienter vers la boxe. « J’ai passé ma vie à faire de la compétition et c’est quelque chose que je veux continuer de faire. Je respecte ce sport, j’en suis fan, je regarde beaucoup de combats et j’ai des amis qui en font. […] Donc je pense en avoir envie [de faire plusieurs combats]. J’ignore où ça me mènera, mais je sais qu’il y a une voie pour les anciens sportifs pro qui veulent monter sur le ring. Il y a quelque chose. Donc je ne sais pas trop, je prends les choses les unes après les autres, mais c’est quelque chose sur lequel je veux m’améliorer. […] Je veux déjà engranger de l’expérience puis voir à partir de là. »

On se rappelle que Michael Carter-Williams, aujourd’hui âgé de 33 ans, avait fait sensation en tant que basketteur dès son arrivée en NBA en 2013, frôlant le quadruple-double pour son premier match contre le « Big Three » du Heat, alors champion en titre, puis étant nommé « Player of the Week » pour sa première semaine dans la ligue.

Officiellement retraité depuis octobre dernier, après neuf saisons en NBA partagées chez six équipes différentes, le meneur n’avait ensuite pas réussi à confirmer les attentes entrevues au cours de son année rookie, qui sera finalement sa meilleure : 16.7 points, 6.3 passes, 6.2 rebonds et 1.9 interception avec les Sixers.

Michael Carter-Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 PHL 70 35 40.5 26.4 70.3 1.4 4.8 6.2 6.3 3.0 1.9 3.5 0.6 16.7 2014-15 * All Teams 66 33 39.6 23.5 69.4 1.0 4.4 5.4 6.7 2.5 1.7 3.8 0.5 14.6 2014-15 * PHL 41 34 38.0 25.6 64.3 1.1 5.2 6.2 7.4 2.5 1.5 4.2 0.4 15.0 2014-15 * MIL 25 30 42.9 14.3 78.0 0.8 3.1 4.0 5.6 2.6 2.0 3.2 0.5 14.1 2015-16 MIL 54 31 45.2 27.3 65.4 0.9 4.2 5.1 5.2 3.0 1.5 2.8 0.8 11.5 2016-17 CHI 45 19 36.6 23.4 75.3 0.5 2.9 3.4 2.5 2.3 0.8 1.5 0.5 6.6 2017-18 CHA 52 16 33.2 23.7 82.0 0.7 1.9 2.7 2.2 1.9 0.9 1.0 0.4 4.6 2018-19 * All Teams 28 13 37.4 26.3 60.4 0.7 1.8 2.5 2.5 1.7 0.7 0.7 0.5 4.8 2018-19 * HOU 16 9 41.0 36.8 46.2 0.2 0.6 0.8 1.3 1.7 0.6 0.6 0.4 4.3 2018-19 * ORL 12 19 33.9 15.8 74.1 1.3 3.4 4.8 4.1 1.8 0.9 0.8 0.8 5.4 2019-20 ORL 45 19 42.7 29.3 83.2 1.0 2.2 3.3 2.4 1.9 1.1 1.2 0.5 7.2 2020-21 ORL 31 26 38.9 24.6 61.3 1.3 3.2 4.5 4.2 2.6 0.8 2.2 0.6 8.8 Total 391 25 40.2 25.5 70.6 1.0 3.4 4.4 4.4 2.5 1.3 2.3 0.6 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.