Karl-Anthony Towns a répondu présent

Après un choc avec Aaron Nesmith, dans les ultimes moments du Game 4, Karl-Anthony Towns souffrait du genou gauche. Au point d’être incertain pour la cinquième manche au Madison Square Garden. Mais, à l’image de l’ailier des Pacers, qui a été plus fort que la douleur, l’intérieur des Knicks a bien disputé ce Game 5.

« C’était marche ou crève cette rencontre. C’est tout ce que j’avais besoin de savoir », explique-t-il, pour évoquer sa motivation pour passer outre sa blessure. « Bravo au staff médical, qui m’a donné une chance d’y aller. Je suis heureux d’avoir pu jouer. »

Karl-Anthony Towns a été particulièrement tranchant, en s’imposant, parfois avec difficulté, près du cercle malgré le défenseur adverse. « J’ai abordé le match en voulant être ultra agressif. Si j’avais l’opportunité d’aller au cercle, c’est ce que je voulais faire », confirme l’ancien de Minnesota.

Avec son gros deuxième quart-temps (12 points et 7 rebonds), « KAT » a terminé avec 24 points à 50% de réussite au shoot et 13 rebonds en 36 minutes.

« Il a été énorme », résume Josh Hart. « Il a trouvé ses positions. Il a été agressif offensivement et ça l’a aidé défensivement. On sait que c’est un cauchemar pour les adversaires. Il peut aller dans la raquette, jouer poste-bas, mettre des shoots. Il a un arsenal offensivement très important et on avait besoin qu’il soit agressif, pour que ça se répercute en défense. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.